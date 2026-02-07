- Hoy:
Sporting Cristal perdió 3-2 ante importante rival y preocupa a sus hinchas en la temporada 2026
Sporting Cristal recibió un duro golpe anímico luego de caer derrotado ante un rival directo, generando gran preocupación en sus hinchas por el inicio de la Liga.
Sporting Cristal tiene la obligación de conseguir el título en esta temporada de la Liga 1 y romper su mala racha sin título. El mismo objetivo se repite para el equipo femenino que se alista para la Liga Femenina 2026, así como sus otras categorías. No obstante, en medio del inicio de año el cuadro del Rímac sufrió un duro golpe al caer por 3-2 ante un destacado rival.
Sporting Cristal perdió 3-2 ante importante rival
En esta ocasión nos referimos a la delegación femenina de Sporting Cristal que se encuentra realizando su pretemporada de cara al inicio de la Liga Femenina 2026. Por ello, las 'celestes' concretaron un amistoso ante Universitario, donde terminaron cayendo por 3-2.
El equipo dirigido por la DT Vivian Ayres presentó un once con la presencia de varios de sus fichajes como Silvana Alfaro, Thamara Alves, Giovana Soares y otras figuras. Pese a ello, no evitaron que las 'Leonas' se adelantaran en el marcador hasta el gol de Alves en el minuto 23.
Sporting Cristal cayó por 3-2 ante Universitario en un amistoso. Foto: BarrioSCervecero.
Ya en el segundo tiempo, Milena Tomayconsa emocionaba a su equipo al remontar el marcador. Sin embargo, Universitario lograría reaccionar marcando dos goles para sentenciar el marcador y conseguir una importante victoria anímica de cara al inicio del torneo femenino.
Uno de los puntos altos del equipo de Sporting Cristal fue la arquera Silvana Alfaro, quien se consolida como la titular del equipo y consiguió detener un penal en contra que pudo hacer el marcador más abultado. Esta derrota es un golpe en la moral del equipo de La Florida, pero sirve para corregir falencias.
Fichajes de Sporting Cristal para la temporada 2026
- Silvana Alfaro
- Guadalupe Miño
- Kyra Castro
- Jhosely Gamarra
- Thamara Alves
- Thayla Sousa
- Giovana Soares
¿Cuándo inicia la Liga Femenina Perú 2026?
De momento, no se ha informado de una fecha oficial para el inicio de la Liga Femenina 2026. No obstante, está contemplado que el Torneo Apertura de inicio en el mes de marzo y se extienda hasta julio.
