Tras dejar Alianza y Universitario, ahora quiere ser parte de la selección peruana con Menezes

La selección peruana dirigida por Mano Menezes se encuentra en búsqueda de un peruano para que forme parte del comando técnico. Por ello, Johan Fano, en medio de las designaciones, fue consultado sobre si le gustaría estar en la Bicolor rumbo al Mundial 2030. El exjugador de Universitario y Alianza Lima manifestó su gran deseo de trabajar junto al entrenador brasileño.

Se fue de Alianza Lima y Universitario y ahora expresó su deseo de ser parte de la selección peruana de Mano Menezes

En la conversación con el programa 'Fútbol Satélite', Fano fue consultado sobre la posibilidad y si está listo para integrar el comando técnico de Menezes en la selección peruana.

En respuesta, el 'Gavilán' expresó su total deseo de ser elegido como el asistente técnico del entrenador brasileño que tanto está buscando la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Para Johan Fano, en caso de ser seleccionado como parte del cuerpo técnico de Mano Menezes, se esforzaría al máximo para que conozca la mentalidad del jugador peruano, ya que cree que aún desconoce mucho sobre Perú.

Video: Fútbol Satélite

"¿Por qué no? Si me dan la oportunidad a mí, sí. Yo podría transmitir la idiosincrasia del futbolista peruano para que él la conozca más a fondo, porque es un técnico que el fútbol peruano no conoce, y llevar esa idiosincrasia al conocimiento, a lo que puede ofrecerle, sería importante", expresó inicialmente.

Además, agregó que ha tenido oportunidades en las que se ha encontrado con los altos mandos de la FPF, como Jean Ferrari, Agustín Lozano y Barreto, y les mencionó que le gustaría ser parte del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030.

"He tenido la oportunidad de encontrarme con Agustín, Jean y Manuel, pero no es una decisión mía. Esa fue una conversación y yo dije que, si en algún momento surgía la oportunidad de poder ser parte de este proceso, bienvenido sea", concluyó.

Johan Fano, ex Alianza y Universitario, expresó su deseo de formar parte del comando técnico de la selección peruana de Mano Menezes.

Johan Fano fue jugador de Universitario y Alianza Lima

Johan Fano jugó en Alianza Lima en las temporadas 2002, 2005 y 2006; sin embargo, solo disputó 13 partidos sin lograr anotar goles. Por otro lado, en Universitario vistió la camiseta en 2006, 2007 y luego en 2011. En el equipo de Ate, el 'Gavilán' anotó 31 goles y participó en 70 encuentros oficiales.