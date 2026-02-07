No juega desde 2025: El difícil momento que vive delantero peruano en el extranjero

Cuando dejó al Perú rumbo al extranjero se pensó que marcaría la diferencia, ya que actualmente tiene 23 años y tiene condiciones para ser un elemento para el ataque de la selección peruana. Parece que está padeciendo lo mismo que pasan muchos futbolistas peruanos: la falta de continuidad por no marcar la diferencia. Esto es lo que pasa con Jefferson Cáceres.

El delantero Jefferson Cáceres atraviesa un momento crítico en el Dunfermline Athletic de Escocia tras perder su lugar en el equipo. Según informó el periodista Gian Franco Zelaya, el jugador peruano ha pasado de ser una promesa a quedar relegado. La última vez que fue noticia fue cuando lo terminaron expulsando en un partido y perjudicó a su equipo.

Vía Gian Franco Zelaya

La inactividad del futbolista es preocupante, ya que no disputa un partido oficial con su club desde el pasado mes de diciembre. En este periodo, Cáceres solo ha figurado como suplente en tres ocasiones, sin lograr sumar minutos reales en la cancha. El panorama empeoró recientemente al confirmarse que el jugador ha quedado fuera de la convocatoria en cuatro fechas consecutivas.

De la Liga 1 hasta Inglaterra

Jefferson Cáceres pertenecía a Melgar cuando el Sheffield United puso sus ojos en él, el delantero hizo una gran temporada en 2024 y el equipo inglés llegó a pagar 1,4 millones de euros por su fichaje. Su club estaba cerca de jugar la Premier League, pero perdió en el repechaje. Contaban con el peruano, pero un cambio de DT lo afectó y así terminó en la segunda división de Escocia.

Parece que en su nuevo equipo no tiene que lugar, por lo que no se descarta que a final de temporada tome una decisión para definir su futuro de cara al resto del 2026. Su contrato con el Dunfermline Athletic tiene contrato hasta mediados del 2027.