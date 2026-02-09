Edison Flores deja inesperado mensaje luego del empate de Universitario en Cusco: "Es una..."

Universitario fue noticia a nivel nacional tras su empate ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. El cuadro crema estuvo cerca de la victoria, pero un penal polémico determinó la paridad al final de los 90'. Uno de los ausentes a este encuentro fue Edison Flores, quien ahora se pronunció para sorpresa de los aficionados.

Edison Flores sorprende con publicación en redes

El volante de la 'U' impactó a seguidores con un firme mensaje en medio de lo que fue su ausencia en el duelo ante Cusco FC. El popular 'Orejas' quedó descartado para este choque por una lesión, por lo que ha venido trabajando por su cuenta con el afán de volver en óptimas condiciones al trabajo que lidera Javier Rabanal.

Ahora, compartió en su storie de Instagram un firme mensaje que denota su presente con Universitario de Deportes. Y es que el mediocampista debe tener un alto para su recuperación plena, sabiendo que eso no significa desviarse en el gran objetivo como es el tetracampeonato de los 'merengues'.

"Es una pausa, descansa pero no renuncies a tu meta", fue la frase que compartió Edison Flores en su storie de Instagram. De hecho, esta publicación es original de un centro especializado en terapia física deportiva, quien se ha caracterizado por atender a futbolistas profesionales.

Mensaje de Edison Flores en redes sociales.

¿Qué pasó con Edison Flores?

En el primer duelo de Universitario ante ADT por la Liga 1 2026, Edison Flores sintió un malestar muscular que forzó su cambio en la primera parte de juego. En medio de su recuperación, se determinó darle descanso para no exigirlo en un choque de alta intensidad como ante Cusco FC. Ahora, se aguarda que vuelva a ser considerado por Javier Rabanal para el cotejo Cienciano en el Estadio Monumental.