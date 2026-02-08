Perú vs Argentina EN VIVO por Sudamericano Femenino Sub 20: horario, dónde ver y pronóstico

Los equipos de Perú y Argentina se afrontarán a una nueva prueba por el Sudamericano Femenino Sub-20. En la fecha 3, la Bicolor y la Albiceleste se enfrentarán en el Estadio Luis Alfonso Giagni en busca de los tres puntos. Ambos llegan con 3 en la tabla. El duelo se podrá ver en vivo en toda Sudamérica.

¿Dónde ver Perú vs Argentina por el Sudamericano Femenino Sub-20?

Se aproxima uno de los partidos de la fecha en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20. Perú vs Argentina protagonizarán un encuentro emocionante de principio a fin por la tercera fecha y se podrá ver a través de la señal de DSports EN VIVO y EN DIRECTO.

Perú se enfrentará a Argentina en el Sudamericano Sub-20.

¿A qué hora juega Perú vs Argentina por el Sudamericano Sub-20?

El duelo entre Perú vs Argentina por el Campeonato Sudamericano Sub-20 se podrá ver desde las 16:00 horas a nivel nacional, mientras que en programación argentina se podrá sintonizar desde las 18:00 horas para seguir el cotejo minuto a minuto.

Cómo llegan Perú y Argentina

Actualmente, Perú está ubicado en el segundo lugar del Grupo B con tres puntos en su poder. De conseguir sumar ante Argentina, se estará acercando a la fase final del torneo y también aumentará la posibilidad de llegar al Mundial de su respectiva categoría.

Por otro lado, está Argentina en el tercer puesto con la misma cantidad de puntos (3), por lo que el enfrentamiento ante la Bicolor será fundamental para seguir manteniéndose con vida. Recordemos que la selección argentina venció a Ecuador 2-1 y Perú hizo lo suyo al derrotar a Bolivia por 2-0.

Tabla del Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub-20

Equipo PJ DG PTS Brasil 2 6 6 Perú 1 2 3 Argentina 1 1 3 Ecuador 2 -2 0 Bolivia 2 -7 0

Perú vs Argentina: pronóstico y cuánto pagan las casas de apuestas

El duelo entre Perú vs Argentina es uno de los más destacados de la jornada, por lo que las casas de apuestas dieron a conocer las cuotas para ambas selecciones o en caso de un empate. En la previa del encuentro, la Albiceleste parte como clara favorita.

Casa de apuesta Argentina Empate Perú Betano 1.11 6.40 18.00 1XBET 1.07 7.30 24.00 DoradoBet 1.10 7.50 21.00

¿Dónde juegan Argentina vs Perú?

Las selecciones de Perú y Argentina se enfrentarán en un duelo imperdible. El ganador podrá subir posiciones en la clasificación del Grupo B. El partido se jugará en el estadio Luis Alfonso Giagni en Asunción, Paraguay.