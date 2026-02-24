Sporting Cristal presentará reclamo contra Fara, Concha y Rabanal tras incidentes con hinchas

¿Recibirán sanción? Tras el empate 2-2 en el estadio Alberto Gallardo, los jugadores de Universitario Caín Fara y Jairo Concha, además del entrenador Javier Rabanal, tuvieron un incidente con hinchas celestes que incluyeron insultos e intercambios de ambas partes. Muchos se preguntaban si habría o no sanción para los protagonistas.

De acuerdo a la información difundida por el periodista Denilson Barrenechea, Sporting Cristal presentará un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria conta los dos jugadores mencionados y el entrenador 'crema'.

Video: A Presión.

"Me acaban de confirmar desde Sporting Cristal es que van a hacer un reclamo contra los jugadores vinculados en aquel cruce de palabras que hubo en el estadio Alberto Gallardo, por parte de Jairo Concha, Caín Fara y también Javier Rabanal. Habrá un reclamo formal para que haya una sanción correspondiente", dijo el comunicado en el programa A Presión.

De momento, siempre según Barrenechea, aún no se definió si desde el Rímac también se pedirá sanción contra Alex Valera por su celebración en el tanto que marcó para el 2-0 transitorio de la 'U'.

En caso se confirme esta información y se le abra un proceso a estos tres elementos de Universitario, la Comisión Disciplinaria le pedirá los descargos a los involucrados y evaluará si esta situación amerita sanciones.

Antecedentes de sanciones de la Comisión Disciplinaria

Recordemos que por actos de provocación, anteriormente la Comisión Disciplinaria ya sancionó a varios elementos. Por ejemplo, a Fabián Bustos, cuando era técnico de la 'U', lo sancionó cuatro fechas por celebrar un gol contra la hinchada de Alianza Lima en Matute durante el Apertura del 2025.

Asimismo, Néstor Gorosito y Carlos Zambrano también fueron suspendidos seis y dos jornadasc respectivamente por gestos provocadores hacia los hinchas de Universitario, cuando el cuadro blanquiazul visitó el Estadio Monumental en el Clausura del año pasado.