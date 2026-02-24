0
EN VIVO
Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Sporting Cristal presentará reclamo contra Fara, Concha y Rabanal tras incidentes con hinchas

Sporting Cristal presentará un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria conta Caín Fara, Jairo Concha y Javier Rabanal, quienes tuvieron un fuerte cruce con aficionados celestes.

Wilfredo Inostroza
Sporting Cristal presentará reclamo contra Rabanal, Concha y Fara
Sporting Cristal presentará reclamo contra Rabanal, Concha y Fara | Composición: Líbero
COMPARTIR

¿Recibirán sanción? Tras el empate 2-2 en el estadio Alberto Gallardo, los jugadores de Universitario Caín Fara y Jairo Concha, además del entrenador Javier Rabanal, tuvieron un incidente con hinchas celestes que incluyeron insultos e intercambios de ambas partes. Muchos se preguntaban si habría o no sanción para los protagonistas.

Jugador peruano anunció que se va de Universitario tras varias temporadas.

PUEDES VER: Jugador nacional impactó al anunciar que se va de Universitario tras varios años: "Gracias"

De acuerdo a la información difundida por el periodista Denilson Barrenechea, Sporting Cristal presentará un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria conta los dos jugadores mencionados y el entrenador 'crema'.

Video: A Presión.

"Me acaban de confirmar desde Sporting Cristal es que van a hacer un reclamo contra los jugadores vinculados en aquel cruce de palabras que hubo en el estadio Alberto Gallardo, por parte de Jairo Concha, Caín Fara y también Javier Rabanal. Habrá un reclamo formal para que haya una sanción correspondiente", dijo el comunicado en el programa A Presión.

De momento, siempre según Barrenechea, aún no se definió si desde el Rímac también se pedirá sanción contra Alex Valera por su celebración en el tanto que marcó para el 2-0 transitorio de la 'U'.

En caso se confirme esta información y se le abra un proceso a estos tres elementos de Universitario, la Comisión Disciplinaria le pedirá los descargos a los involucrados y evaluará si esta situación amerita sanciones.

Antecedentes de sanciones de la Comisión Disciplinaria

Recordemos que por actos de provocación, anteriormente la Comisión Disciplinaria ya sancionó a varios elementos. Por ejemplo, a Fabián Bustos, cuando era técnico de la 'U', lo sancionó cuatro fechas por celebrar un gol contra la hinchada de Alianza Lima en Matute durante el Apertura del 2025.

Asimismo, Néstor Gorosito y Carlos Zambrano también fueron suspendidos seis y dos jornadasc respectivamente por gestos provocadores hacia los hinchas de Universitario, cuando el cuadro blanquiazul visitó el Estadio Monumental en el Clausura del año pasado.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA en tiendas Dollar Tree: seis personas fueron arrestadas por su participación en un ROBO ORGANIZADO, ¿qué sucederá ahora?

  2. Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones de la segunda fase y partidos de la fecha 8

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano