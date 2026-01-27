Adrián Balboa, ex Alianza Lima, definió su futuro para la temporada 2026: "Viaja esta noche a..."

Uno de los futbolistas más recordados por la hinchada de Alianza Lima es Adrián Balboa. El uruguayo dejó en claro toda su calidad profesional a punta de goles durante su estadía en tienda blanquiazul, y durante el último año pudo dar muestra de su jerarquía con Racing Club. No obstante, ahora para nueva campaña, el ariete charrúa decidió dejar las filas de la 'Academia' para llegar a un icónico equipo.

Adrián Balboa definió su futuro para la temporada 2026

Según la reciente información que brindó el periodista Sebas Giovanelli en sus redes sociales, es confirmado que el popular 'Rocky' Balboa se unirá a las filas de FC Pari Nizhny Novgorod de la Liga Premier de Rusia desde el 2026, por tal razón, también se conoció que arribará al país europeo en las próximas horas para pasar exámenes médicos y luego ser oficializado.

"Adrián Balboa jugará en FC Pari Nizhny Novgorod. El atacante de Racing Club viaja esta noche a Rusia para presentarse en la ciudad de Niznhy Novgorod este miércoles", indicó el hombre de prensa en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Adrián Balboa es nuevo jugador de FC Pari Nizhny Novgorod de Rusia

¿Cómo le fue a Adrián Balboa en Racing?

Durante su estadía en Racing en el 2025, el futbolista de 32 años marcó un total de 7 anotaciones en 40 compromisos por la Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores. Su efectividad fue clave para ganarse la confianza del extécnico de Alianza Lima, Gustavo Costas en el once de la 'Academia'

Adrián Balboa y los títulos que ganó en su carrera

Copa de Grecia 2014 (Panathinaikos F.C Grecia)

Torneo Clausura 2019 (Alianza Lima)

Copa AUF Uruguay 2022 (Defensor Sporting C.)

¿En cuánto se cotiza Adrián Balboa?

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas indica que Adrián Balboa está tasado en 600 mil euros en el mercado de pases luego de la última actualización.