Presidente de 2 de Mayo se deshizo en elogios ante figura de Alianza Lima: "Me preocupa"

En la previa del partido ante Alianza Lima por la fase clasificatoria de la Copa Libertadores, el presidente de 2 de Mayo, rival de los Íntimos, se refirió a la grandeza del club y también señaló que la presión en ganar la llave la tienen ellos. El enfrentamiento entre ambos equipos definirá al equipo que avance a la próxima etapa para seguir soñando en clasificar a los grupos.

Alianza Lima afrontará uno de sus más grandes retos en el inicio de la temporada tras ante 2 de Mayo. Antes del cotejo, el presidente de dicho club se animó a dejar unas llamativas declaraciones con un duro calificativo para el club peruano y también sobre un jugador dentro del plantel considerado como la estrella.

Presidente de 2 de Mayo destaca a figura de Alianza Lima

Hugo Romero no tuvo reparos en referirse a Alianza Lima como el 'todopoderoso' y hacer una referencia entre David y Goliat. "El objetivo principal de ambos equipos es pasar de fase, pero es una lucha entre David y Goliat. Vamos a enfrentar al todopoderoso Alianza Lima. El que tiene todas las de pasar es Alianza Lima, nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro, pero Alianza tiene la obligación de pasar", explicó para radio Ovación.

Por otro lado, el presidente de 2 de Mayo mostró inquietud sobre los jugadores de Alianza Lima, pero hizo énfasis en la figura que es Paolo Guerrero y todo lo que ha logrado en el fútbol internacional.

"Me preocupa toda la plantilla de Alianza, lógicamente al que más conocemos es a Paolo Guerrero. Somos un club que hace frontera con Brasil, acompañamos mucho el fútbol brasileño y sabemos que Paolo fue ídolo de Corinthians. Nosotros somos un club chico del interior, no tenemos muchos jugadores renombrados a nivel nacional ni mucho menos a nivel internacional, queremos hacernos conocer", sostuvo.

2 de Mayo y Alianza Lima jugarán en la fase clasificatoria de la Libertadores.

Cuándo y a qué hora juegan 2 de Mayo vs Alianza Lima

El primer partido entre ambos equipos se jugará el 4 de febrero desde las 19:30 horas en Paraguay. Mientras que el partido de regreso será el 11 de febrero a la misma hora.