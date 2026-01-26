Figura se fue de Alianza Lima y ahora es flamante futbolista de Deportivo Cali

Alianza Lima Femenino ha logrado salir bicampeón del fútbol peruano debido a sus destacadas futbolistas y eso no ha sido ajeno de los clubes del exterior, ya que desde Colombia se fijaron a una figura del cuadro íntimo. Estamos hablando de Maryory Sánchez, portera que ahora será nueva jugadora de Deportivo Cali.

Deportivo Cali presentó como su flamante fichaje a destacada figura de Alianza Lima

La arquera de la selección peruana y también exguardameta de Alianza Lima llegará al país colombiano como el flamante reemplazo de Luisa Agudelo, quien dejará el cuadro cafetero.

A través de una instantánea, Maryory Sánchez posó con la camiseta de Deportivo Cali y de esa forma confirmó su llegada a la Liga Colombiana Femenina.

Cabe afirmar que la portera tuvo palabras de despedida hacia Alianza Lima a través de sus redes sociales y de esa forma le dijo adiós por el momento al cuadro en donde salió campeona tres veces.

Maryory Sánchez, ex Alianza Lima, es nueva jugadora de Deportivo Cali.

"Gracias, Alianza Lima Femenino. Una parte de mí siempre estará con ustedes. Me voy con el corazón lleno de orgullo y los guantes marcados por la historia", escribió.

Maryory Sánchez en Alianza Lima

La guardameta Maryory Sánchez disputó la Liga Femenina y la Copa Libertadores con Alianza Lima. Durante su etapa en el cuadro blanquiazul, logró salir campeona en las temporadas 2022, 2024 y 2025.

Maryory Sánchez se fue de Alianza Lima siendo bicampeona.

Su gran hazaña en el club íntimo fue haber logrado salir bicampeona y si se quedaba la temporada 2026, pudo haberse coronado como tricampeona del fútbol femenino en Perú.

Trayectoria de Maryory Sánchez

La arquera de la selección peruana ha jugado en varios clubes del fútbol peruano, entre ellos Universitario de Deportes, Sporting Cristal y, más recientemente, Alianza Lima. A nivel internacional, fue portera de Millonarios FC y ahora tendrá una nueva oportunidad en Deportivo Cali de cara al 2026.