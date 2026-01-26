0

Guardameta titular de Alianza Lima anuncia su salida y deja triste a hinchas: "Me voy..."

Se adueñó del arco de Alianza Lima, pero no seguirá en 2026 y recientemente dejó un mensaje de despedida que conmovió a los aficionados.

Wilfredo Inostroza
Guardameta de Alianza Lima se despidió del club victoriano
Guardameta de Alianza Lima se despidió del club victoriano | Imagen: Nike
COMPARTIR

Siguen la salidas en Alianza Lima y no solo en el equipo masculino. Hace unas semanas se había informado una baja en el cuadro que compite en la Liga Femenina y se trataba de la guardameta titular Maryory Sánchez, quien ha sido clave en los últimos obtenidos por las 'íntimas' y recientemente se despidió del club.

Pedro Aquino será separado indefinidamente en Alianza Lima

PUEDES VER: ¿Pedro Aquino fue separado indefinidamente de Alianza Lima por presunta indisciplina?

La arquera dejó un mensaje en Instagram donde agradece los años que estuvo en el elenco victoriano, con el que ganó tres títulos nacionales durante la 2022, 2024 y 2025.

"Gracias Alianza Lima Femenino, una parte mía se queda siempre con ustedes. Me voy con el corazón lleno de orgullo y los guantes marcados de historia", escribió 'Mayito', mensaje que ha generado muchos mensajes de agredecimientos, principalmente de aficionados blanquiazules.

Maryory Sánchez Alianza Lima

Mensaje de despedida de Maryory Sánchez en Alianza Lima.

Maryory Sánchez seguirá su carrera en Colombia

Maryory Sánchez continuará su carrera en el fútbol colombiano y a falta de la oficialización, todo apunta a que su próximo destino será Deportivo Cali, club en el que ya estuvo durante las campañas durante la temporada 2020.

Además de Alianza Lima, la golera ha jugado en Universitario y Sporting Cristal en en el fútbol peruano; además su otro equipo en el exterior fue Millonarios de Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Clubes de Europa y México están interesados en Alex Valera, goleador de Universitario

  2. Otro sismo en Alianza Lima: Eryc Castillo es mencionado en indisciplina de Zambrano, Trauco y Peña

  3. Ex Universitario expresó su felicidad por firmar con Sporting Cristal: "Mi casa"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano