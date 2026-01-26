Guardameta titular de Alianza Lima anuncia su salida y deja triste a hinchas: "Me voy..."

Siguen la salidas en Alianza Lima y no solo en el equipo masculino. Hace unas semanas se había informado una baja en el cuadro que compite en la Liga Femenina y se trataba de la guardameta titular Maryory Sánchez, quien ha sido clave en los últimos obtenidos por las 'íntimas' y recientemente se despidió del club.

La arquera dejó un mensaje en Instagram donde agradece los años que estuvo en el elenco victoriano, con el que ganó tres títulos nacionales durante la 2022, 2024 y 2025.

"Gracias Alianza Lima Femenino, una parte mía se queda siempre con ustedes. Me voy con el corazón lleno de orgullo y los guantes marcados de historia", escribió 'Mayito', mensaje que ha generado muchos mensajes de agredecimientos, principalmente de aficionados blanquiazules.

Mensaje de despedida de Maryory Sánchez en Alianza Lima.

Maryory Sánchez seguirá su carrera en Colombia

Maryory Sánchez continuará su carrera en el fútbol colombiano y a falta de la oficialización, todo apunta a que su próximo destino será Deportivo Cali, club en el que ya estuvo durante las campañas durante la temporada 2020.

Además de Alianza Lima, la golera ha jugado en Universitario y Sporting Cristal en en el fútbol peruano; además su otro equipo en el exterior fue Millonarios de Colombia.