¡Otra baja! Figura de Alianza Lima dejó Matute y se convirtió en flamante jale de Necaxa

Otra baja en Matute. Como demanda su historia, Alianza Lima tiene la obligación de ganar todos los títulos en los que compite. En la Liga 1 tiene una deuda pendiente, pero la historia es diferente en vóley y Liga Femenina, donde en ambas disciplinas viene de obtener el bicampeonato.

PUEDES VER: Alianza Lima recuperó a dos jugadores para su debut en la Liga 1 ante Sport Huancayo

A propósito del fútbol femenino, las íntimas no podrán contar en la temporada que viene con Sashenka Porras, delantera que tendrá su primera experencia en el fútbol del exterior tras convertirse en flamante refuerzo de Necaxa Femenil.

De acuerdo al periodista mexicano Bruno Hernández, la ‘Potrilla’ jugará la temporada 2026 en el futbol azteca, donde ya está la también peruana Mia León, que también formó parte del campeonato nacional obtenido el año pasado y recientemente fichó por Cruz Azul.

Porras fue formada en la divisiones menores del club victoriano y ha sido parte -siendo figura- de los tres títulos de la Liga Femenina con Alianza Lima: 2022, 2024 y 2025.

Alianza Lima anunció la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Alianza Lima anunció la realización de la Noche Blanquiazul Femenina 2026, que se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, el próximo jueves 5 de febrero. El rival a enfrentar será LDU Quito.