Renzo Garcés anotó el 3-1 de Alianza Lima ante Melgar y es el líder del Apertura

Alianza Lima disputó un gran encuentro ante FBC Melgar por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 y tras varios goles apareció nuevamente Renzo Garcés para darle el gol de la victoria al elenco íntimo ante los arequipeños. Con este resultado el cuadro blanquiazul es el único líder del primer campeonato del 2026.

Renzo Garcés anotó el 3-1 de Alianza Lima sobre Melgar

Cuando el encuentro pasaba por un momento de tensión por el resultado 2-1 a favor del cuadro blanquiazul, apareció el goleador del equipo liderado por Pablo Guede.

Renzo Garcés aprovechó una gran jugada de Jairo Vélez y a los 83 minutos del segundo tiempo anotó el 3-1 de Alianza Lima sobre Melgar desde el Estadio Alejandro Villanueva.

Con este gol, el defensor central de 29 años marcó su cuarto gol del 2026 y es catalogado el máximo goleador del equipo íntimo de la presente temporada.

Video: L1MAX

Con esta victoria, Alianza Lima se convirtió en único líder del Torneo Apertura de la Liga 1 con 16 puntos y el segundo puesto, Los Chankas, está a solo dos unidades. Mientras que su clásico rival, Universitario de Deportes, está a cinco puntos.

