Lucas Menossi, voceado en Alianza Lima, definió su futuro para la temporada 2026: "Firma contrato"

Uno de los futbolistas extranjeros que fue voceado para llegar a Alianza Lima con miras a la temporada 2023 es el argentino Lucas Menossi. El volante venía de un gran presente con Tigre, motivo por el cual, su nombre figuraba en tienda blanquiazul como una de las primeras opciones previo a los fichajes de Christian Cueva y el colombiano Andrés Andrade.

Lucas Menossi definió su futuro para la temporada 2026

El último 2025, el pivote de 33 años estuvo jugando en Belgrano de Córdoba donde también milita el peruano Bryan Reyna. Con el 'Pirata' el experimentado mediocampista fue considerado por el estratega Ricardo Zielinski en 23 partidos por la Liga Profesional, de los cuales anotó un tanto, no obstante, con miras al 2026, el ex U Católica de Chile decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera y jugar en otra escuadra argentina.

De acuerdo a la información que brindó el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales, Menossi se convertirá en flamante contratación de Unión de Santa Fe por toda la presente temporada, luego de terminar su contrato con Belgrano.

"Lucas Menossi es nuevo refuerzo de Unión. Llega como agente libre desde Belgrano y firma contrato por un año", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. De esta manera, el destacado futbolista tendrá su cuarta experiencia en el fútbol argentino donde buscará hacer historia.

Lucas Menossi jugará en Unión de Santa Fe esta temporada

¿En qué equipos ha jugado Lucas Menossi?

C.A. Tigre (Argentina)

C.A. San Lorenzo (Argentina)

Universidad Católica (Chile)

C.A. Belgrano (Argentina)

Valor en el mercado de Lucas Menossi

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el argentino Lucas Menossi se encuentra tasado actualmente en 225 mil euros en el mercado de pases, tras su actualidad deportiva. Sin embargo, alcanzó su máximo valor (3 millones de euros) durante el 2019 vistiendo la camiseta de San Lorenzo.