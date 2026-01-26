Ex Atlético Nacional se deshizo en elogios por la grandeza de Alianza Lima: "Está en lo más alto"

Alianza Lima buscará competir en todas las categorías una vez más esta temporada 2026. Para ello, el plantel femenino realizó importantes refuerzos que empiezan a dejar claro su amor hacia la camiseta y que se verá reflejado en el campo de juego. Estefanía González, destacada futbolista, explicó cuáles son sus propósitos tras confirmarse su llegada al club blanquiazul.

Ex Atlético Nacional se rinde ante la grandeza de Alianza Lima

Estefanía González es uno de los refuerzos de Alianza Lima que ha generado gran expectativa en la defensa del título del campeonato nacional. La destacada jugadora volverá a vestir los colores del equipo blanquiazul tras haber dado por culminada su etapa en Deportivo Independiente Medellín (DIM) en la temporada pasada. También pasó por equipos como Atlético Nacional de Medellín de Colombia, Nacional de Uruguay y FC Dornbirn de Austria.

"Llegar a Alianza Lima es un orgullo enorme para mí. Asumo este nuevo reto con mucha ilusión, responsabilidad y agradecimiento por la confianza que el club ha puesto en mí. Vengo con el compromiso de darlo todo en cada entrenamiento y en cada partido, aportando mi experiencia y trabajo al equipo", señaló el fichaje del equipo femenino de Alianza Lima.

Cabe resaltar que Estefanía González tiene pasado blanquiazul y es que fue parte del plantel durante la Copa Libertadores Femenina 2025, donde disputó partidos ante Boca Juniors, Ferroviária y ADIFEM.

Alianza Lima se refuerza con Estefanía González.

El refuerzo de Alianza Lima tiene las cosas claras para la presente temporada que representará un rendimiento al máximo nivel. "Mis objetivos para esta temporada son crecer como futbolista, competir al máximo nivel y ayudar al grupo a cumplir con los objetivos. Sabemos lo que representa este club y trabajaremos día a día para pelear por los objetivos colectivos, dejando a Alianza Lima donde siempre debe estar: en lo más alto", expresó.