Caso de denuncia a Zambrano, Peña y Trauco: abogada explica los puntos clave de la investigación

La abogada penalista peruana Pamela Peralta analizó el caso de la denuncia contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco durante una entrevista en Teledeportes, donde explicó los principales ejes que viene evaluando la investigación. Señaló que uno de los puntos centrales son las manifestaciones de los implicados, las cuales deben ser coherentes, sostenidas en el tiempo y contrastadas con otros medios probatorios para determinar su credibilidad dentro del proceso penal.

Peralta precisó que también resultan determinantes las declaraciones de los testigos, ya que permiten reconstruir el contexto previo y posterior a los hechos denunciados. Asimismo, destacó la importancia de la Cámara Gesell, un procedimiento especializado en el que intervienen peritos y psicólogos forenses, cuyo objetivo es recoger el testimonio de la denunciante bajo criterios técnicos que eviten la revictimización y aporten elementos psicológicos relevantes para la investigación.

Finalmente, la abogada explicó que los resultados de las pruebas de ADN, obtenidas a partir de la ropa proporcionada, serán clave para corroborar o descartar versiones. Indicó que este tipo de evidencia científica, correctamente recolectada y analizada, puede tener un peso determinante en el proceso, aunque recordó que el caso se encuentra en etapa de investigación y que rige el principio de presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.