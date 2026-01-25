Dejó Alianza Lima sin pena ni gloria y club de Brasil le da la bienvenida este 2026: "Ambición"

El mercado de pases del extranjero también viene anunciando grandes novedades en los hinchas este 2026. Bajo ese escenario, se conoció que un futbolista que tuvo poco protagonismo en Alianza Lima acaba de ser oficializado como gran refuerzo de un club brasileño.

Ex Alianza Lima fue oficializado en mítico club de Brasil este 2026

Franco Medina, dejó el conjunto íntimo a finales del 2020, y desde entonces el jugador peruano adquirió mayor experiencia en otros equipos del medio local, incluido Sporting Cristal durante el 2024. El último año defendió la camiseta de Binacional, sin embargo, con miras a esta nueva temporada tomó la decisión de dar el salto al extranjero y firmar por Monsoon FC de la Serie B de Brasil.

Franco Medina fue presentado en Monsoon FC de la Serie B de Brasil/Foto: Instagram

A través de las redes sociales, el elenco de Porto Alegre presentó oficialmente al ex Alianza Lima, señalando que es un deportista con importante recorrido en escuadras del Perú, y también resaltaron su participación en torneos internacionales.

"El lateral derecho Franco Medina es el nuevo refuerzo del tiburón Shore para la temporada entrenado en el fútbol peruano. Franco construyó una trayectoria consistente jugando en la élite nacional, acumulando disparos competitivos y madurez en el campo. A lo largo de su carrera, tuvo pases por clubes tradicionales del Perú, enfrentando competiciones de alto nivel y contextos de presión", indicó el club en su cuenta de Instagram.

"Además de actuar en clubes, Franco Medina también tuvo un pase por los equipos básicos del Perú, representando a su país, experiencia que contribuyó a su entrenamiento, disciplina táctica y lectura del partido internacional", añadieron.

En ese sentido, su nuevo equipo le deseó los mejores deseos en este gran desafío en el exterior. "El atleta llega al Monsoon FC para agregar competitividad, intensidad y ambición al equipo, reforzando el compromiso del club con un proyecto sólido y en constante evolución. Bienvenido a la familia Franco Medina. ¡Esto es Monsoon FC, aquí está tradición, carrera y compromiso!", acotó la institución brasileña.

Franco Medina y su etapa en Alianza Lima

Franco Medina jugó en Alianza Lima/Foto: Instagram

En diciembre de 2020, el lateral nacional se fue de Alianza Lima en una temporada donde solo pudo disputar 9 partidos por Liga 1. Asimismo, no marcó goles, pero sí dio 2 asistencias.