Ex San Lorenzo, que firmó con Alianza hasta 2028, reveló su alegría tras jugar en Matute: "Hermoso"

Alianza Lima se prepara para afrontar su primer desafío de la temporada por su debut en la Liga 1 2026. Los blanquiazules han concretado varios fichajes en el mercado con el objetivo de poder consagrarse campeón nacional. Precisamente, uno de ellos es un exjugador de San Lorenzo, quien no dudó en expresar su emoción por haber debutado en Matute.

Ex San Lorenzo reveló su alegría tras jugar en Matute

El cuadro 'íntimo' sabe de la necesidad de poder armar un amplio y competitivo plantel para afrontar la temporada. En esa línea, uno de las posiciones en las que más se reforzaron fue la delantera, donde el jugador más relevante del mercado fue Federico Girotti.

Precisamente, el '9' argentino ya empezó a dejar destellos de su talento, aportando con una asistencia en la Noche Blanquiazul. Tras su presentación, Girotti no ocultó su gran alegría por haber jugado en Matute con la camiseta de Alianza Lima y sobre todo por haber enfrentado al Inter de Miami con Lionel Messi como protagonista.

Federico Girotti expresó su emoción por haber jugador en Matute.

"Tarde blanquiazul. ¡Hermosa tarde en Matute en la presentación del equipo! Se viene un arranque de año hermoso. Sueño cumplido de enfrentar al mejor de la historia", fue el mensaje que compartió el jugador en su cuenta de Instagram.

Un mensaje que ha llenado de entusiasmo a la hinchada blanquiazul, que espera poder gritar los goles del argentino en esta temporada. Cabe señalar que Federico Girotti ha sido utilizado principalmente por las bandas, dejando en un segundo plano el centro del área.

Federico Girotti tuvo paso por San Lorenzo

Federico Girotti llegó a las filas de San Lorenzo en calidad de préstamo a mediados de la temporada 2023. Con el 'Ciclón' logró disputar 16 partidos y solo pudo anotar 3 goles, hasta su salida del equipo para la siguiente temporada.

¿Hasta cuándo tiene contrato Federico Girotti con Alianza Lima?

Durante su presentación con la escuadra victoriana, el club informó que Federico Girotti firmó un vínculo hasta finales de la temporada 2028. Cabe señalar que Alianza Lima concretó su pase tras desembolsar una fuerte suma por el 50 % del pase del jugador.