Lionel Messi cambió camiseta con Alan Cantero de Alianza Lima y jugador rompe en llanto: "Un sueño"
Alan Cantero se acercó a Lionel Messi e intercambiaron camisetas tras el Alianza Lima vs Inter Miami. La figura blanquiazul abrazó al '10' argentino y no contuvo las lágrimas.
Tras el pitazo final del partido entre Alianza Lima e Inter Miami, Alan Cantero decidió acercarse a Lionel Messi y pedirle su camiseta. El '10' argentino no dudó ni un segundo y cedió su 'mica' para una de las figuras blanquiazules. Este hecho emocionó mucho al atacante de los 'íntimos' que expresó todo su sentir ante la prensa.
Las cámaras de Latina lograron captar el preciso momento en el que Alan Cantero abraza a Lionel Messi y comienza a hablarle directamente por todo lo que significa el jugador en su carrera. De hecho, le mostró el tatuaje que tiene del '10' argentino en el muslo, lo que generó una sonrisa del astro albiceleste.
Este gesto de Alan Cantero conmovió a Lionel Messi, quien hizo un alto para intercambiar camiseta en el centro del campo del Estadio Alejandro Villanueva. El '10' aguardó a que se retire la 'mica' y sellaron ese grato momento con un abrazo que nunca olvidará el atacante de Alianza Lima.
Lionel Messi cambia camiseta con Alan Cantero.
Alan Cantero lloró tras cambiar camiseta con Lionel Messi
Luego de ese momento, Latina entabló una charla con Alan Cantero tras lucir la camiseta de Lionel Messi en Matute. El futbolista no pudo contener las lágrimas y expresó su sentir por tener la 'mica' de uno de los mejores futbolistas de la historia, ya que siempre ha sido una motivación para él en su carrera profesional.
"Está camiseta la voy a tener guardada para siempre. Estoy cumpliendo un sueño. Es mi ídolo, me inspiró mucho. No caigo, no lo puedo creer. Es mi ídolo, lo tengo tatuado y compartir con él nunca lo había imaginado. Es un sueño, le dije que lo amaba y fue mi inspiración", declaró en Latina.
