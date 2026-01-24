Lionel Messi tuvo inédita reacción tras gol de Ramos para el 3-0 de Alianza Lima ante Inter Miami

Alianza Lima vivió una auténtica fiesta en la Noche Blanquiazul, tras imponerse con autoridad ante Inter Miami. Luis Ramos se encargó de anotar el tercer gol, sentenciando un partido sobresaliente de los blanquiazules. Tras la anotación, Lionel Messi mostró una reacción inédita al presenciar la derrota de su equipo, un momento que llamó la atención y quedó registrado durante la celebración.

Lionel Messi tuvo inédita reacción tras el 3-0 de Alianza Lima ante Inter Miami

Luis Ramos sentenció el partido a los 72 minutos tras anotar de contraataque el 3-0 de Alianza Lima. Durante la celebración del delantero nacional, la transmisión enfocó a Lionel Messi, dejando una imagen inesperada al mostrar su descontento ante el flojo desempeño de su equipo.

Y es que, con el argentino en cancha, Inter Miami había estado cerca de recortar el marcador; sin embargo, tras su salida, el panorama cambió radicalmente y los ‘íntimos’ dominaron por completo. Por ello, el astro argentino no pudo ocultar su molestia, dejando ver un rostro de evidente desazón tras caer goleado.

El rostro de Lionel Messi deja en evidencia su disconformidad con el rendimiento de 'Las Garzas' en lo que fue el inicio de su gira en Sudamérica. Además, demuestra la competitividad que tiene el '10', lo que lo ha llevado a ser uno de los mejores de la historia.

Asimismo, cabe señalar que esta derrota representa un duro golpe anímico para el equipo del DT Javier Mascherano, ya que inician su temporada con el pie izquierdo y dejando una muestra de que deben mejorar el funcionamiento colectivo en el campo.

Lionel Messi intercambió camiseta con Alan Cantero

Tras finalizar el encuentro en Matute, Lionel Messi se encontró con Alan Cantero y el extremo de Alianza Lima no dudó en pedirle cambiar sus camisetas. Además, terminaron su diálogo con un fraternal abrazo.

"Es mi ídolo, lo tengo tatuado y compartir con él nunca lo había imaginado. Es un sueño, le dije que lo amaba y fue mi inspiración", fue el mensaje que dejó Cantero tras quedarse con la camiseta del '10' argentino.