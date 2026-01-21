Alexander Succar, ex Universitario, remece el mercado y firma por mítico club campeón: "En tu país"

Luego de no tener mucho protagonismo en el fútbol peruano, ahora Alexander Succar es noticia al confirmarse su nuevo equipo para la temporada 2026. El ex Universitario y Sporting Cristal no se queda con los brazos cruzados a sus 30 años de edad y estampa su firma con mítico club multicampeón.

Alexander Succar, ex Universitario, firmó por importante club

En las últimas horas, se confirmó que Alexander Succar llegó a un acuerdo con el Nejmeh SC de la Primera División de Líbano. El cuadro multicampeón de Liga, Copas y Supercopas de su país ha decidido apostar por el atacante peruano, que cuenta con raíces del país libanés.

A través de las redes sociales, Nejmeh SC confirmó la contratación del atacante de 30 años por toda la edición 2026. Se espera que el jugador rinda en su máximo potencial y logre tener su mejor versión para poder conseguir un nuevo título más en el palmarés.

"Es la guinda de nuestra alineación para el resto de la temporada. Alexander Succar, regalo de noche del CEO del club Rami Betar, en los últimos minutos del mercado de transferencias. Bienvenido Alex en tu país Líbano. Esperando tu llegada… Nuestra gran multitud lista para una sensacional bienvenida como siempre", informó el club de Líbano.

Alexander Succar es nuevo jugador de Nejmeh SC de la Primera División de Líbano.

¿En qué clubes jugó Alexander Succar?

Cantolao

Sporting Cristal

Cienciano

Universidad San Martín

FC Sion

Huachipato

Universitario

Carlos Mannucci

César Vallejo

UTC

Valor de mercado de Alexander Succar

Según el portal "Transfermarkt", Alexander Succar tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 30 años de edad. La mejor versión del delantero nacional fue en la temporada 2019, cuando defendía a Universitario de Deportes y llegó a valer 550 mil euros.