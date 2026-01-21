- Hoy:
Equipo de altura de la Liga 1 solicitó jugar como local en estadio de Lima: ¿Qué pasó?
Otro cambio de localía en la Liga 1. Equipo que es local en una ciudad con altura ha pedido jugar su primer partido como local en un recinto de la capital peruana.
La Liga 1 2026 comienza este viernes 30 de enero; sin embargo, algunos equipos todavía no tienen definidos varios puntos respecto a la organización. Por ejemplo, recientemente se conoció que un equipo cuya sede es una ciudad de altitud, ha solicitado jugar en un estadio de Lima.
PUEDES VER: Oficial: Liga 1 confirma nuevo reglamento y anuncia cantidad de jugadores extranjeros por equipo
De acuerdo a la información difundida por el periodista Kevin Pacheco, CD Moquegua no recibió autorización para jugar de local en el estadio 25 de noviembre, tras no pasar la inspección de la FPF, y ha pedido jugar sus partidos en el estadio Hugo Sotil Yerén, de Villa El Salvador.
Otra opción que maneja 'La Fuerza del Sur' para jugar su partido ante UTC, por la fecha 2 del Apertura, es el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha, donde en diciembre pasado la selección peruana ante su similar de Bolivia.
"Deportivo Moquegua tiene planificado ser local ante UTC en el Iván Elias Moreno de Villa El Salvador por la fecha 2 de la Liga 1. Estadio 25 de Noviembre no pasó la aprobación de la FPF. En caso no se apruebe VES, club también maneja como alternativa ser local en Chincha", dijo el reportero a través de su cuenta de X.
CD Moquegua ascendió esta temporada a la Liga 1.
Si bien la altitud en Moquegua no es tanto como en Cusco, Huancayo u otras ciudades, se esperaba que el cuadro de dicha ciudad pueda obtener cierta ventaja con los 1,410 metros sobre el nivel, además del calor en algunas etapas de la temporada.
CD Moquegua debuta en la Liga 1 como visitante
Comerciantes Unidos se enfrenta CD Moquegua en condición de local, este lunes 2 de febrero (a las 15:00 horas), en el estadio Juan Maldonado Gamarra, de Cutervo.
