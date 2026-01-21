Rebagliati lanzó rotunda advertencia sobre fichaje extranjero de Universitario: "Le puede costar"

Universitario de Deportes tiene el gran desafío de conseguir el tetracampeonato nacional en la Liga 1 2026. Por tal razón, la directiva concretó la llegada de destacados fichajes extranjeros, empezando por el técnico español Javier Rabanal, quien llegó a Ate para reemplazar al uruguayo Jorge Fossati. Bajo ese escenario, Diego Rebagliati emitió un firme comentario sobre el exentrenador de Independiente del Valle.

Diego Rebagliati lanzó advertencia sobre fichaje extranjero de Universitario

Durante el programa de YouTube 'Juego Cruzado, el comentarista deportivo comparó la labor que tuvo el 'Nonno' en Ate durante la última temporada y señaló que Fossati ya tenía un estilo de juego establecido en los futbolistas. Sin embargo, con el estratega español tendrán que esperar que los jugadores comprendan su nuevo sistema táctico.

Javier Rabanal es nuevo DT de Universitario para esta temporada

"Con Fossati era muy claro el camino sobretodo al gol y las prioridades dentro del equipo. Lo de la 'U' es valiente y es un salto de calidad pero le puede costar en el corto plazo, porque hay cambios y pueden complicar, además, creo que el hincha de la 'U' está en las nubes, con cero paciencia y quiere ganar 4-0 a los 15 minutos", sostuvo el ex Sporting Cristal.

En tal sentido, Diego Rebagliati respaldó la postura que tiene actualmente la afición estudiantil, considerando que Universitario tiene el reto de seguir siendo un equipo bastante competitivo; así también, firme candidato a ganar el 'Tetra' en la Liga 1 2026.

"Está muy agrandado y con toda razón. Hay un nivel de exigencia que se fue para arriba en la 'U' y está bien que sea así. Eso hace que exista presión desde el primer día", acotó.