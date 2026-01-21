Directivo de U de Chile dio firme calificativo al partido ante Universitario: "Es muy..."

Universitario de Deportes se alista para la Noche Crema 2026, evento donde se presentarán a los nuevos fichajes de la escuadra estudiantil para esta temporada. El rival de turno será la U de Chile, tal es así que los dirigidos por Javier Rabanal buscarán sorprender a sus hinchas con una victoria. Mientras que, el cuadro sureño tendrá como tarea dar la sorpresa frente al actual tricampeón peruano.

Directivo de U de Chile se pronunció previo al partido ante Universitario

A pocos días de vivir este gran compromiso, Manuel Mayo, Gerente Deportivo del 'Romántico Viajero' brindó sus expectativas del amistoso del fin de semana frente al elenco estudiantil y lo calificó como "muy importante", principalmente porque la directiva evaluará si deberá llegar un nuevo refuerzo para esta temporada.

"Vamos a evaluar el partido del sábado (contra Universitario) porque es muy importante, y bueno veremos. Esperemos que sigan los jugadores que están hoy en día y si no, bueno los reemplazaremos. Pero a día de hoy estamos muy contentos con el plantel y estamos convencidos que con el trabajo en conjunto que se ha hecho con el cuerpo técnico, estamos preparados para afrontar de gran manera el año", sostuvo.

(Video: Universidad de Chile)

Por otra parte, el directivo de la U de Chile se refirió respecto a una posible salida de Lucas Assadi al exterior, luego de venir destacando con los 'Azules' la última temporada. Se comenta que Atlético Mineiro que dirige Jorge Sampaoli es uno de los clubes interesados en su fichaje.

"Si hay alguna salida de un jugador que no teníamos planificado que salga, lógicamente haremos todos los esfuerzos por reemplazarlo", acotó Mayo. Además, con relación a Asadi dejó en claro que aceptarán la propuesta que sea más atractiva para ambas partes.

Horario del partido amistoso Universitario vs U de Chile

Finalmente, es preciso recordar que el partido amistoso internacional entre Universitario vs U de Chile quedó pactado para disputarse este sábado 24 de enero a las 20:00 horas locales en el Estadio Monumental 'U' Marathon. Mientras que, TV Perú te llevará en exclusiva el minuto a minuto.