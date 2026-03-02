0

ALERTA MÁXIMA si ayudas a inmigrantes: pareja del sur de Los Ángeles será sentenciada por realizar PELIGROSO ACTO en contra de agentes de inmigración

Un descuido en el sur de Los Ángeles podría llevar a dos personas a la cárcel y demuestra lo peligroso que es obstaculizar a las autoridades migratorias.

Pareja de Los Ángeles será sentenciada por bloquear a inmigración con su auto.
Pareja de Los Ángeles será sentenciada por bloquear a inmigración con su auto.
Una pareja del sur de Los Ángeles enfrenta una sentencia federal tras un peligroso incidente en el que bloquearon y persiguieron a agentes de inmigración mientras estos realizaban su trabajo. La audiencia se llevará a cabo este lunes, según informó Telemundo 52 Los Angeles.

Una pareja del sur de Los Ángeles será sentenciada por bloquear a agentes de inmigración con su auto

Gustavo Torres, de 29 años, y Kiara Jaime-Flores, de 34, admitieron en diciembre un cargo federal menor por "obstrucción, resistencia o interferencia con un funcionario federal", según documentos judiciales. Los fiscales indicaron que ambos podrían enfrentar hasta un año de prisión.

El caso se originó la madrugada del 28 de febrero de 2025, cuando agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y de la Patrulla Fronteriza ejecutaron órdenes de registro en varias viviendas, incluida una en el sur de Los Ángeles.

¿De qué manera la pareja puso en peligro a los agentes de inmigración?

Según los fiscales, Torres y Jaime-Flores bloquearon un vehículo oficial en la intersección de la calle 61 con Broadway, y luego condujeron en sentido contrario por la vía, rebasando otros autos oficiales. Posteriormente, frenaron bruscamente frente a uno de los vehículos y lo persiguieron durante dos millas, intentando cruzar varios carriles, lo que los agentes interpretaron como un intento de colisión.

El primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli, destacó en un comunicado: "Estos acusados están imputados por poner en peligro, de forma consciente e imprudente, la vida de agentes federales. Cualquiera que se interponga deliberadamente en el trabajo de los agentes de inmigración enfrentará un proceso penal y la posibilidad de pasar tiempo en una celda de una prisión federal".

