Arturo Vidal resaltó a jugador de Alianza Lima y dejó llamativo mensaje que impactó a hinchas

Alianza Lima derrotó a Colo Colo por la Serie Río de la Plata. En este partido amistoso, Paolo Guerrero anotó un golazo y fue una de las figuras del compromiso. Tras finalizar el encuentro, Arturo Vidal, referente del 'Cacique' y del fútbol chileno, resaltó al 'Depredador'.

Mediante su historia de Instagram, Arturo Vidal compartió una publicación donde saluda a Paolo Guerrero y puso un emoji de un saludo y las banderas de Chile y Perú.

Vidal y Guerrero son dos referentes en el fútbol sudamericano. Se han enfrentado en diversas ocasiones en selecciones y, tras brillar en destacados equipos internacionales, decidieron regresar a 'casa'.

Arturo Vidal resaltó a Paolo Guerrero.

El 'Depredador' ya señaló que este 2025 será su último año como futbolista profesional y su deseo es ganar el título nacional con Alianza Lima, el equipo de sus amores.

"Creo que me siento como uno más del grupo que trata de agregarle ese granito de arena, de estar ahí día a día con los chicos", expresó Paolo Guerrero a Disney Plus tras el partido ante Colo Colo.

Paolo Guerrero es pieza clave en Alianza Lima

Para Pablo Guede, el principal referente de Alianza Lima en el ataque es Paolo Guerrero. El 'Depredador' está en buen estado físico y entiende a la perfección la idea de juego del entrenador blanquiazul.

"Siempre es importante anotar, pero creo que el trabajo del grupo es para resaltar. Creo que los muchachos han entendido a la perfección lo que pide el ‘profe’. Muy feliz por el resultado, a continuar trabajando", puntualizó el delantero.