Inter Miami luce a Lionel Messi y dejó un mensaje previo a su partido contra Alianza Lima

Este sábado 24 de enero Alianza Lima recibirá a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026. Previo a este emocionante compromiso, el elenco de La Florida sorprendió al compartir una imagen sobre Lionel Messi y dejar un firme mensaje, lo que repercutió en los hinchas blanquiazules que compraron su entrada con la ilusión de ver la presentación de sus futbolistas, pero también con las ganas de ver al campeón del mundo.

Resulta que, mediante su cuenta oficial de 'X', el cuadro dirigido por Javier Mascherano compartió imágenes de sus futbolistas concentrados y entrenando para lo que será el evento en el Estadio Alejandro Villanueva. "Ojos puestos en Perú", indicó el club de Estados Unidos, pero lo más resaltante es que en una de las imágenes se observa a 'La Pulga' en su máximo esplendor.

Es decir, Inter Miami puso a entrenar a Lionel Messi para que esté fino de cara al partido con Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026. Recordemos que esta será la segunda vez que el astro argentino llegue a Perú para jugar a nivel de clubes, ya que el año pasado lo hizo para enfrentarse a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

Lionel Messi entrenando previo al partido con Alianza Lima.

Javier Mascherano halagó a Alianza Lima

El 'Jefecito' habló para las cámaras de Jax Latin Media y se refirió al conjunto blanquiazul. "Hemos estado viendo los partidos de Alianza Lima en su pretemporada ante Independiente, Unión y Colo Colo. Tienen un entrenador nuevo que conocemos como Pablo Guede y jugadores de jerarquía. Alianza Lima es un equipo muy importante no solo en Perú, sino también en Sudamérica", precisó.

Noche Blanquiazul 2026: hora y dónde ver

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami este sábado 24 de enero por la Noche Blanquiazul 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva y desde las 20.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso amistoso será mediante la señal de L1 MAX y Latina para todo el territorio peruano.