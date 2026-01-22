La MLS se pronunció sobre el amistoso que sostendrá Inter Miami contra Alianza Lima

Empezó el día y una inesperada noticia llegó desde Argentina. Tres jugadores de Alianza Lima fueron denunciados por presunto abuso sexual y esto llevó al club a separarlos de forma indefinida. Todo esto a unos días de que el equipo de Pablo Guede reciba al Inter Miami por la Noche Blanquiazul. Muchos hinchas se preguntaron si el partido podría suspenderse.

Ante esto la MLS se pronunció en redes sociales, justo en medio de la polémica que involucra a Alianza Lima. La cuenta en español de la liga norteamericana volvió a difundir la gira por Sudamérica que tendrá Inter Miami, en la que el equipo blanquiazul se muestra en el primer partido. Parece que no habrá inconvenientes para que este fin de semana se juegue el partido.

MLS confirma partido de la Noche Blanquiazul | MLS

La Noche Blanquiazul de Alianza Lima

Alianza Lima ya tiene nuevas bajas para el partido ante Inter Miami. Con la separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, está más que claro que no serán presentados ante el público, menos jugarán el partido.

El partido está programado para el sábado 24 de enero a las 8:00 pm (hora peruana). Esta Noche Blanquiazul no será del todo agradable tras el clima tenso que vive Alianza Lima. Por ejemplo, el Comando Sur, barra de Alianza Lima, ingresaron a Matute para conversar con los jugadores y la situación no habría terminado tan bien.

Veremos que es lo que pasa por el lado del Inter Miami, ya que ningún jugador o miembro del comando técnico se han pronunciado. Con varios argentinos en su plantel, quizás puedan verse afectados porque la denunciante es de nacionalidad argentina. Hasta que no se esclarezcan los hechos, no se pueden señalar culpables. Por ahora el partido se juega.