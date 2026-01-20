Fichajes de la Liga 1 2026: ¿Cuándo cierra el mercado de pases el fútbol peruano?

Desde el cierre de la temporada anterior, todos los clubes de Perú han tenido la oportunidad de realizar importantes fichajes y todos los movimientos de refuerzos se podrá hacer hasta una fecha programada parar que el jugador pueda estar habilitado y disputar la Liga 1. Alianza Lima, Universitario, entre otros, han anunciado sus incorporaciones tanto en el comando técnico como en el plantel.

Con Universitario como tricampeón del fútbol peruano, los clubes tienen la obligación de revertir esta situación, por lo que tienen que aprovechar al máximo el tiempo que queda antes del cierre del mercado de fichajes del Apertura de la Liga 1 2026.

¿Cuándo termina el mercado de pases en Perú?

Teniendo en cuenta que los equipos que culminaron en mejor posición la temporada pasada tendrán que afrontar competiciones internacionales y además disputar los partidos de la Liga 1, resulta importante conocer la fecha del cierre de mercado de pases en el fútbol peruano.

El libro de pases en la Liga 1 2026 del fútbol peruano cerrará el domingo 15 de marzo. Esto quiere decir que el campeonato ya estará en marcha y los clubes podrán realizar movimientos para afrontar la nueva temporada.

Fecha del cierre de mercado en la Liga 1 de Perú.

Fecha para el nuevo mercado de pases de la Liga 1

La segunda ventaja para transferencias del año se abrirá el miércoles 1 de julio y cerrará el martes 11 de agosto. Los clubes tendrán una última oportunidad para reforzarse de cara al término del campeonato.

Cabe resaltar que tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes todavía tienen disponible la oportunidad de usar el séptimo cupo de extranjeros que podría definirse en las próximas semanas.