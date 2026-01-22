Las 5 bajas de Alianza Lima para enfrentar a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima llegó de Uruguay y ha venido entrenando para afrontar su partido de la Noche Blanquiazul. Pablo Guede obtuvo varias conclusiones tras los partidos de pretemporada y su intención es ganarle al Inter Miami de Lionel Messi. Este partido marcará el inicio de la temporada 2026, pues luego llegará el debut en la Liga 1 ante Sport Huancayo.

El partido, que sufrió un cambio de horario, también contará la baja con varios futbolistas. Algunos por lesión, otros por problemas extrafutbolísticos. En total son cinco las bajas con las que tendrá lidiar Pablo Guede el día de mañana. De igual forma, el plantel es amplio y no habrá problemas en que armen un once titular competitivo.

¿Cuáles son las bajas de Alianza Lima?

Kevin Quevedo y Fernando Gaibor aún no están al 100% tras lesionarse, por lo que no serían tomados en cuenta para el partido ante Inter Miami. Los otros tres jugadores que no estarán en el partido ni en la presentación oficial son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Están involucrados y denunciados por el delito de abuso sexual. Los separaron del plantel.

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña separados de Alianza Lima | Vía El País

Veremos como está el ambiente el día sábado en el estadio de Alianza Lima. Los hinchas no están nada contentos con lo que ha sucedido con los jugadores mencionados. Varios de ellos se hicieron presentes en Matute para increpar a los jugadores y tuvo que llegar hasta respaldo policial. Hasta el momento ningún jugador del equipo ha brindado declaraciones, salvo por Sergio Peña.

La defensa de Sergio Peña

"Niego rotundamente cualquier participación en los hechos delictivos mencionados en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la acusación. Por lo tanto, deseo expresar mi total respeto y empatía hacia la persona que ha presentado la denuncia", esto es una parte del comunicado de Sergio Peña en la que niega la acusaciones en su contra.