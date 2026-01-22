Carlos Zambrano y la vez que declaró que Pablo Guede no aceptará ningún error extrafutbolístico

En Alianza Lima se están viviendo momentos complicados a raíz de la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Estos jugadores están implicados en una denuncia que hizo una mujer en contra, los hechos se habrían dado en Uruguay. Todo cuando el plantel estaba en la pretemporada disputando la Serie Río de la Plata.

¿Qué le había advertido Guede a Carlos Zambrano?

El club informó que los jugadores involucrados estaban separados del plantel de forma indefenida. Este es algo que ya el mismo Carlos Zambrano sabía, porque ya hace unas semanas habían sido advertidos por el DT: "Me reuní con él personalmente, con un par de compañeros más. Nos puso los puntos claros y nos dijo que errores extrafutbolísticos no los iba a permitir".

Video: Exitosa Deportes

Desde la interna de Matute se comenta que Pablo Guede ya tenía una posición firme con los jugadores involucrados. Todo hace indicar de que si él sigue en el cargo, no volverá a contar con Peña, Zambrano y Trauco. De no aceptar el pedido, el mismo DT argentino y su comando técnico darían el pase al costado. Cualquier cosa podría pasar.

¿Qué pasará en Alianza Lima?

Por ahora el club está a la espera de lo que resuelva la justicia. Los jugadores pueden ser declarados como culpables o inocentes. Hasta el momento el único jugador que se ha pronunciado y ha negado tajantemente la acusación es el volente Sergio Peña. Todo este tema podría perjudicar la presentación de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul.

Varios medios vienen divulgando la noticia de que el evento podría cambiar de hora por temas de seguridad. Sin cambios, el partido está programado para el sábado 24 de enero a las 8:00 pm (hora peruana). Por otro lado, desde el entorno del Inter Miami no hay noticias sobre una posible cancelación de partido.