- Hoy:
- Partidos de hoy
- México vs Panamá
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Así informó la prensa brasileña la separación de Miguel Trauco de Alianza Lima
El peruano Miguel Trauco jugó tres temporadas en Flamengo, por lo que su situación actual con Alianza Lima fue noticia en Brasil.
La grave denuncia por presunta violación que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco no solo generó impacto en el Perú y en Argentina, sino que también tuvo repercusión en Brasil, donde diversos medios destacaron el presente de Trauco en Alianza Lima, recordando su paso por Flamengo durante tres temporadas.
PUEDES VER: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco denunciados por presunto abuso sexual a joven en Uruguay
El tarapotino de 33 años volvió a ser centro de los reflectores en el territorio brasileño, y no por atravesar un buen momento deportivo en su carrera sino por la grave acusación en la que se ve envuelto por supuesta violencia sexual a una joven de 22 años, cuando cerraba su pretemporada en Uruguay.
Globo Esporte de Brasil fue el primer medio en mencionar la noticia sobre el lateral izquierda: "Alianza Lima despide a Miguel Trauco, exjugador de Flamengo, por acusaciones de abuso sexual", se lee en el titular del medio.
Publicación sobre Miguel Trauco.
Además, añadieron que el exjugador de Universitario pasó por las filas del 'Mengao' durante tres temporadas, asimismo el diario en mención recalcó que los tres futbolistas en mención fueron parte de la 'Bicolor': "Miguel Trauco es jugador de Alianza Lima desde enero del año pasado. En Brasil, jugó tres años en el Flamengo y una temporada en el Criciúma. Él, Sergio Peña y Carlos Zambrano han jugado con la selección peruana".
Alianza Lima separó a Trauco, Zambrano y Peña
Alianza Lima decidió separar de manera indefinida a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, luego de confirmar que los tres futbolistas serán investigados por una grave denuncia en su contra. A través de un pronunciamiento oficial, el club informó que brindará total colaboración a las autoridades competentes y que aplicará un proceso disciplinario interno mientras se esclarecen los hechos.
Comunicado de Alianza Lima.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90