Imagen de Sergio Peña es retirada en el lanzamiento de nueva camiseta tras denuncia en su contra

Luego de que se difundiera de la grave denuncia por presunta violación de tres jugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados del club de forma indefinida hasta que se esclarezca el caso, además, se someterán a un procedimiento disciplinario interno en la institución deportiva.

Sin embargo, no es la única consecuencia por la fuerte acusación hacia los 'blanquiazules', pues se confirmó que Nike ha retirado la imagen de Peña del lanzamiento de la camiseta alterna de los 'blanquiazules' y en su lugar puso a Clarivett Yllescas.

Durante las primeras horas del miércoles 22 de enero, la marca deportiva publicó la versión 2026 de la indumentaria alterna de Alianza Lima, a través de sus canales oficiales, en dónde se vio a Sergio Peña y Eryc Castillo como modelos del uniforme.

Publicación de Nike.

Luego de que se difundiera la seria acusación contra Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, Nike decidió quitar al aún elemento de Alianza Lima y retirarlo de toda la publicidad previa que se había compartido en sus canales.