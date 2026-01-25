En Ecuador llenan de halagos a figura de Barcelona SC que puede firmar por Universitario: "Préstamo"

Universitario arrancó la temporada con pie derecho luego de golear 3-0 a U de Chile en un encuentro amistoso internacional por la Noche Crema 2026. Posterior a ello, los merengues están mentalizados en su estreno oficial en el Torneo Apertura, sin embargo, la directiva aún estudia la chance de sumar un séptimo extranjero durante el mercado de pases.

Prensa de Ecuador se rindió ante jugador de Barcelona SC que puede fichar por Universitario

Como se recuerda, los futbolistas Williams Riveros y Matías Benedetto están próximos a dar su examen de nacionalización en el Perú, y de aprobar, el elenco estudiantil podría ocupar la plaza de 7 jugadores del exterior en su plantel, motivo por el cual, en las últimas horas, Líbero señaló que el ecuatoriano Jandry Gómez se encontraba en carpeta de la 'U'.

En ese sentido, el último domingo el reconocido medio del país norteño, Ecuavisa no tardó en referirse a la chance de que la 'joya' de Barcelona SC pueda ser cedido al conjunto que lidera el estratega español Javier Rabanal, pues aún mantiene contrato con el 'Canario' hasta diciembre de 2027.

"Jandry Gómez despierta interés en Universitario de Perú y podría salir a préstamo de Barcelona SC. Una de las mayores promesas de Barcelona, aparece en órbita de Universitario de Lima, que evalúa su fichaje ante la posible liberación de cupos de extranjero y la intención de darle rodaje al joven volante de 19 años", precisaron.

En Ecuador reaccionan a la posible llegada de Jandry Gómez a Universitario/Foto: Ecuavisa

Finalmente, el citado medio subrayó que Gómez se encuentre en el radar de un importante club del extranjero al margen de tener pocos minutos durante el 2025 con el 'Ídolo del Astillero'.

"Jandry Gómez vuelve a situarse en radar del mercado. A pesar de no haber tenido continuidad plena en el tramo final de la pasada temporada, su talento y la experiencia", acotó Ecuavisa.