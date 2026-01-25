- Hoy:
¡Sorpresivo! Universitario acordó nuevo amistoso ante U de Chile por pedido de Javier Rabanal
Universitario sorprende a hinchas pactando un nuevo partido amistoso, a pedido de Javier Rabanal, ante la U de Chile tras haberlos goleado en la Noche Crema 2026.
Universitario de Deportes se midió y goleó a la U de Chile en su presentación por la Noche Crema. Sin embargo, los cremas no quedaron conformes y fueron por más, ya que se conoció que pactaron un nuevo amistoso de pretemporada frente a ‘Los Azules’ para continuar afinando detalles de cara al inicio de la Liga 1 a pedido de Javier Rabanal.
PUEDES VER: Así reaccionó la prensa chilena tras ver goleada de Universitario a U de Chile: "Para el olvido"
Universitario enfrentó a la U de Chile en nuevo amistoso
El periodista César Vivar informó a través de su cuenta de ‘X’ que el comando técnico de Universitario acordó con la U de Chile disputar un nuevo partido amistoso este domingo 25 de enero, con la finalidad de seguir consolidando al equipo de cara a la presente temporada.
Minutos más tarde, la cuenta oficial de la U de Chile precisó que este encuentro terminó con victoria del cuadro chileno por 1-0, gracias a un gol de Juan Martín Lucero. Este segundo amistoso se jugó en dos tiempos de 25 minutos y permitió que Javier Rabanal observe a aquellos futbolistas que no tuvieron muchos minutos durante la Noche Crema.
Universitario vs U de Chile jugaron nuevo amistoso de pretemporada.
Este compromiso se disputó en el Estadio Monumental y contó con un equipo mixto para ambas escuadras. El cuadro crema utilizó principalmente a los jugadores con menos rodaje, así como algunos de sus fichajes. En las imágenes se logra apreciar a Yuriel Celi, Lisandro Alzugaray, entre otros.
De igual manera, la U de Chile también utilizó a algunos de sus fichajes y jugadores más destacados en su oncena. Este amistoso representó el último partido de preparación para ambos equipos de cara al inicio de sus respectivas ligas.
Alineaciones del amistoso Universitario vs U de Chile
Universitario: Sin confirmar
U de Chile: Cristopher Toselli, Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Diego Vargas, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Agustín Arce, Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.
Próximo partido de Universitario
Universitario de Deportes volverá al ruedo en esta temporada este domingo 1 de febrero, donde enfrentará a ADT de Tarma en el Estadio Monumental por la primera fecha de la Liga 1 2026. Los cremas buscarán iniciar con pie derecho y reafirmar que son candidatos al título.
