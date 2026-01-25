Scouting de Sekou Gassama deja fuerte advertencia a Universitario sobre '9' senegalés: "Puro..."

El objetivo de Universitario de Deportes es consagrarse como campeón del fútbol peruano para escribir un nuevo capítulo a nivel nacional. Para ello, han tenido que despedirse de algunos jugadores y fichar a otros con tal de seguir soñando. Uno de los refuerzos que tienen para esta temporada es Sekou Gassama. El futbolista senegalés llegó a Lima para ser parte de la Noche Crema 2026.

El scouting de Sekou Gassama, Khadim Diop, reveló sorprendentes detalles del delantero que podrían hacer que el hincha crema tenga más noción de su estilo de juego. Universitario iniciará la Liga 1 2026 ante AD Tarma en el Monumental y también se podría disfrutar del debut oficial del senegalés con la camiseta del tricampeón.

Scouting de Sekou Gassama dio advertencia a Universitario

Desde que se anunció su fichaje a Universitario se habló mucho del rendimiento de Sekou Gassama y más aún porque no estuvo presente durante toda la pretemporada del equipo crema. En medio del debate y de la expectativa de los hinchas, Khadim Diop, quien conoce de cerca al senegalés, sorprendió al hablar sobre el estilo de juego del delantero y lo que podría ofrecer dentro de la 'U'.

"El fútbol es así, te lleva a donde tienes que estar. Sekou es senegalés, pero ha desarrollado toda su carrera en España. Físicamente es un tipo muy fuerte, grande, y ahora está bien. Creo que va a dar muchas alegrías en Perú. Él es '9', es un delantero de área. Tiene buen remate, es un '9' puro, hay que jugar con él con dos extremos", expresó Diop como pequeño consejo a Universitario si busca sacar la mejor versión de su fichaje.

¿Cuándo juega Universitario?

El partido de Universitario ante AD Tarma está programado para jguarse el domingo 1 de febrero desde las 18:00 horas en el estadio Monumental de Ate. De esta manera, el tricampeón de la Liga 1 dará inicio al torneo local en busca de conseguir un nuevo título.