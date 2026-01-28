Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: precio de entradas y dónde comprar por fecha 1 del Apertura

Sporting Cristal es uno de los clubes que tiene la obligación de iniciar con pie derecho el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, no la tendrá sencillo al visitar Cusco para medirse ante Deportivo Garcilaso. En medio de ello, el conjunto del 'Pedacito del Cielo' dio a conocer los precios de entradas para el choque en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

Entradas para ver Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: precios vía TuTicket

Estos son los precios de entradas para el partido entre Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026:

Tribuna Occidente General: 30 soles

Tribuna Occidente Niños: 10 soles

Tribuna Oriente General: 20 soles

Tribuna Oriente Niños: 10 soles

Tribuna Sur | Promo 2x1 General: 7.50 soles (precio por persona)

Tribuna Sur Niños: 10 soles

¿Dónde y cómo comprar entradas para Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal?

Las entradas podrás adquirirlas de manera virtual mediante la plataforma de "TuTicket", en el que podrás seleccionar la tribuna de tu agrado y el método de pago. Primero debes escoger el lugar a adquirir tu boleto y determinar la cantidad que desees. Posteriormente, procedes a cumplir los procedimientos de pago ya sea con tarjeta débito o crédito.

Entradas para ver Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal en Cusco.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal?

El partido entre Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 se juega este domingo 1 de febrero a partir de las 13:00 horas locales (18:00 horas GMT) con la transmisión en exclusiva de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX).