Futbolista de Sporting Cristal fue presentado como opción en Boca Juniors: "Es el jugador a buscar"

Sporting Cristal es uno de los clubes que generó gran impacto en cuanto a su presentación oficial 2026. Muchos jugadores destacaron durante el amistoso ante U Católica de Ecuador, en el que los 'rimenses' consiguieron una importante victoria por 3-1. En medio de ello, ahora las redes sociales han revolucionado al ver que un futbolista celeste fue presentado como opción en Boca Juniors de Argentina.

Futbolista de Sporting Cristal fue presentado como opción en Boca Juniors

En las últimas horas, el portal "Sangre Xeneize", con más de 270 mil seguidores, comenzó a lanzar nombres de posibles nuevos refuerzos para Boca Juniors. Dentro de los comentarios, el usuario argentino "Eden Bostero" lanzó como opción el nombre de Santiago González, generando, en menos de 30 minutos, más de 500 visualizaciones para los seguidores del cuadro azul y oro.

Es claro que los hinchas de Boca Juniors desean tener un amplio para poder competir en todos los torneos que tienen por delante. El cuadro 'xeneize' no ha sumado títulos importantes en las últimas temporadas, por lo que ahora hay impacto al ver que seguidores de dicha institución han puesto la mirada en Sporting Cristal por ver el rendimiento de Santiago González.

"Es por acá Román: ¿Boca Busca un extremo derecho? Este es el jugador a buscar, Santiago 'Magico' González. Tiene 26 años, como mucho te sale 4-5 millones, finaliza contrato con Sporting Cristal en Junio. En sus últimos 65 partidos registra 47 G+A (21G + 26A)", informó el usuario en el portal 'xeneize'.

Valor de mercado de Santiago González

A inicios de este 2026, Santiago González tiene un valor de mercado de 1.8 millones de euros a sus 26 años de edad. El extremo argentino tuvo su mejor nivel en la edición 2024, en el que alcanzó la cifra récord de 2 millones de euros y siendo el jugador mejor cotizado de la Liga 1 del fútbol peruano.