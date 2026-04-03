Alianza Lima emitió un comunicado a través de sus canales sociales y dio detalles sobre el fuerte incidente en el estadio Alejandro Villanueva, que dejó un fallecido y al menos 47 heridos, según reportes que llegan desde La Victoria. Esto ocurrió durante un banderazo previo al clásico ante Universitario de Deportes.

Tras el incidente, se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad y emergencia para brindar asistencia oportuna. El club asegura haber atendido a los afectados y a sus parientes desde el primer momento.

La administración colabora con las autoridades para esclarecer los hechos mediante una investigación transparente. El objetivo es facilitar toda la información necesaria para determinar las causas reales de lo sucedido.

Finalmente, se aclaró que el accidente no fue causado por fallas estructurales ni problemas en los muros del estadio. El club se comprometió a seguir informando sobre el desarrollo de las investigaciones.

Comunicado de Alianza Lima

En relación con el accidente ocurrido el 7 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva, durante un banderazo de la hinchada, cumplimos con informar lo siguiente:

Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida , así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas.

, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas. Desde el primer momento, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares.

Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia.

Cabe precisar que, de acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo.

del recinto deportivo. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener informada a la opinión pública sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Comunicado de Alianza Lima tras tragedia en Matute

Fernando Cabada habló sobre incidente en Matute

En declaraciones a RPP, el administrador íntimo, Fernando Cabada, sostuvo que omitieron gestionar permisos ante las entidades estatales al no catalogar la reunión como un espectáculo público. No obstante, el directivo remarcó que impulsarán averiguaciones propias y otorgarán todas las facilidades a los peritos oficiales para agilizar el diagnóstico de lo ocurrido.

“Este es un evento interno. No es comercial ni con entradas, que usualmente se organice de manera oficial. Es un grupo de hinchas ingresando para dar el respaldo de su equipo. Nosotros vamos a estar ahí para poder apoyar a cada una de las personas que han resultado heridas en este accidente. Vamos a hacer nuestras propias investigaciones y vamos a colaborar con todas las necesarias", declaró el directivo.