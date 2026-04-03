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Liga 1 confirmó que partido de Universitario vs Alianza Lima no se suspenderá pese a tragedia en Matute

El clásico entre Universitario y Alianza Lima, que está programado para este sábado 4 de abril, en el Estadio Monumental, no sufrirá ningún cambio de fecha u horario.

Sandra Morales
Clásico Universitario vs Alianza Lima se disputará en la fecha programada
Clásico Universitario vs Alianza Lima se disputará en la fecha programada | FOTO: LIBERO
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El pasado viernes sucedió un hecho lamentable dentro del Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, conocido popularmente como 'Matute', ya que una persona falleció en sus instalaciones producto de una estampida ocurrida durante el banderazo de los hinchas blanquiazules. Tras ello, la Liga 1 tomó acciones y se pronunció sobre si se jugará o no el clásico entre Alianza Lima vs Universitario.

Prensa internacional informó tragedia acontecida en Matute.

PUEDES VER: Así reaccionó la prensa internacional luego de la tragedia en Matute: "En la cancha de Alianza Lima"

La información que se maneja es que ni Alianza Lima ni Universitario pidieron la suspensión del partido, es por ello que desde la Liga 1 decidieron que el duelo programado para este sábado 4 de abril a disputarse en el estadio Monumental de Ate se juegue tal cual estaba estipulado.

Liga 1 se pronunció sobre los incidentes que dejaron un muerto en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute'.

Liga 1 se pronunció sobre los incidentes que dejaron un muerto en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute'.

"Se informa que el encuentro programado para este sábado 4 de abril se mantiene confirme a lo establecido, en coordinación con las autoridades correspondientes", señala el comunicado de la Liga Profesional, que lamentó lo sucedido en Matute.

Comunicado Alianza Lima

El Club Alianza Lima emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia de la víctima y su solidaridad con los afectados. La institución aseguró que activó protocolos de emergencia y que colabora con las autoridades en la investigación. El administrador Fernando Cabada precisó que se trató de una actividad interna de la hinchada, sin carácter oficial ni comercial, y reiteró que el club brindará apoyo a los heridos.

Comunicado Alianza Matute

Comunicado Alianza Matute

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universitario?

El enfrentamiento entre blanquiazules y cremas por la fecha 9 del Torneo Apertura está programado para jugarse este sábado 4 de abril en el estadio Monumental. El encuentro iniciará a partir de las 8:00 p. m. y podrás seguir en vivo y en directo por la señal oficial del fútbol peruano: L1 MAX.

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Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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