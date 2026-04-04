Así reaccionó la prensa internacional luego de la tragedia en Matute: "En la cancha de Alianza Lima"

En horas de la noche del pasado viernes 3 de abril, se reportó un incidente en Matute durante el banderazo de los hinchas de Alianza Lima. Miles de seguidores se aproximaron a la Tribuna Sur del recinto deportivo, cuando una avalancha en las gradas dejó un fallecido y al menos 47 heridos. Ante esta situación, la prensa internacional no calló ante sus lectores y así reaccionó en sus respectivas portadas.

Uno de los medios más reconocidos de Argentina es Diario Olé, quien siempre suele estar pendiente de lo que acontece en el fútbol peruano. Justamente, tras conocer el hecho en Matute no dudó en catalogar de tragedia este hecho que deja un fallecido.

“Tragedia en la cancha de Alianza Lima: Los hinchas de Alianza Lima organizaron un banderazo para despedir al equipo horas antes del clásico ante Universitario. Sin embargo, todo terminó en tragedia: una avalancha dejó un muerto y 65 heridos en el estadio“, informaron.

Diario Olé de Argentina se pronuncia ante lo vivido en Matute.

Otro de los medios fue La Tercera de Chile, que comenzó a dar reportes de todas las informaciones que se iban dando conforme pasaban las horas de esta tragedia. “Autoridades activaron protocolos de emergencia y derivaron a los lesionados a distintos centros asistenciales, mientras se investigan las causas del incidente“, indicaron.

La Tercera de Chile se pronuncia tras tragedia en Matute.

Este hecho repercutió en otro continente como Europa, y uno de ellos fue el Diario Marca de España. Este reconocido medio recalcó que lo ocurrido en Matute se dio previo al clásico ante Universitario de Deportes, por lo que destaca que todos los hechos están siendo investigados por las autoridades.

Diario Marca de España informa lo que sucedió en Matute.

En México, la sección de deportes de TNT Sports informó este hecho lamentable que dejó un saldo de un fallecido y decenas de heridos. Saben que se dio durante un banderazo para el primer equipo, pero que todo se convirtió en tragedia.

TNT Sports México informa lo acontecido en Matute.

Asimismo, otro de los medios argentinos que destaca es TyC Sports, que compartió el comunicado de Alianza Lima para dejar en claro el reporte oficial de la institución blanquiazul ante esta tragedia que enluta al balompié nacional.

TYC Sports de Argentina y su portada ante tragedia en Matute.

Clásico Universitario vs Alianza Lima sí se jugará

Mediante un comunicado de la Liga 1, se confirmó que el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima sí se jugará en el Estadio Monumental de Ate como se encontraba programado. Este cotejo se disputa hoy, sábado 4 de abril, a partir de las 20.00 horas locales (01.00 horas GMT).