Futbolista internacional anuncia salida de Alianza Lima a poco de iniciar la Liga: "Hoy me despido"
Alianza Lima sorprende a sus aficionados al anunciar que futbolista internacional de su plantel no seguirá a poco de iniciar la Liga.
Futbolista de Alianza Lima se ganó el corazón de los hinchas blanquiazules a lo largo del 2025. Su participación en cada partido fue clave para ir en busca del objetivo, pero ahora ha sorprendido en redes sociales al confirmar que no seguirá en la institución 'íntima' con miras a la temporada 2026.
Futbolista de Alianza Lima se despidió del club
Nos referimos a Annaysa Silva, atacante de nacionalidad brasileña que llegó al 2025 con la ilusión de cumplir cada uno de los objetivos que le indicó la dirección deportiva. Para mala fortuna, sufrió una lesión a poco de afrontar la final de la Liga Femenina ante Universitario, pero eso no dejó de lado considerarla como parte del proceso hacia el bicampeonato.
"Hoy me despido de una etapa muy importante de mi carrera. Llega a su fin una temporada marcada por muchos desafíos, alegrías y grandes logros. Quiero agradecer, en primer lugar, a mis compañeras de equipo. Juntas realizamos un trabajo increíble a lo largo de la temporada y estoy profundamente agradecida por todo lo que viví dentro del campo. Les deseo el mayor de los éxitos en lo que viene. A la hinchada, no me alcanzan las palabras. Gracias por cada aliento, cada grito y cada muestra de cariño y amor por el fútbol femenino. Gracias Alianza Lima Femenino, por la oportunidad, el aprendizaje y los recuerdos que llevaré conmigo", escribió en redes sociales Annaysa Silva.
Annaysa Silva se despidió de Alianza Lima.
Alianza Lima confirma salida de Annaysa Silva
Posterior a la publicación de Annaysa Silva, el mismo Club Alianza Lima emitió un comunicado para informar a todos sus hinchas la salida de su atacante, que dejó gratos recuerdos a la memoria de la afición y que ahora enrumbará hacia nuevos retos en su carrera.
"¡Gracias por todo, Annaysa! Fuiste clave en el camino que nos llevó a conquistar el Torneo Apertura, clasificándonos a la Copa Libertadores Femenina 2025. Con tu forma de jugar y sentir estos colores, te ganaste el corazón de la hinchada blanquiazul. Tu paso por Alianza Lima siempre será recordado con cariño. Te deseamos lo mejor y siempre las puertas estarán abiertas para ti.", informó Alianza Lima Femenino.
Alianza Lima Femenino despide a Annaysa Silva.
