Sporting Cristal recibe fuerte noticia sobre Christofer Gonzales: "Se descartó"

A poco de que inicie el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Sporting Cristal brindó una fuerte noticia respecto a Christofer Gonzales y todos los hinchas celestes ya se encuentran al tanto. Como sabemos, el fin de semana pasada el mediocampista no formó parte del partido ante la Universidad Católica de Ecuador por la Tarde Celeste y generó muchas dudas en los aficionados.

Resulta que el periodista Jean Martín Dueñas se refirió, a través de una publicación en sus redes sociales, a la ausencia de 'Canchita' el pasado fin de semana, la cual se dijo era por una lesión. Según el comunicador, el mediocampista con paso por la selección peruana si sufrió un golpe, pero no la fractura que se venían pensando.

"Finalmente se descartó que Christofer Gonzales haya sufrido una fractura o fisura en el dedo del pie. En principio, es un pequeño esguince y solo por precaución no jugó el fin de semana", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', señalando la lesión que padece Christofer Gonzales. Eso sí, no contó si estará apto para el debut de Sporting Cristal en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 este fin de semana.

'Canchita' Gonzales seguirá en Sporting Cristal este 2026.

Números de Christofer Gonzales en Sporting Cristal

El pasado 2025, Christofer Gonzales disputó 32 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores de América, llegando a convertir un total de 8 goles y 2 asistencias con la camiseta celeste. Esta temporada busca retomar su mejor versión y salir campeón del fútbol peruano con la camiseta del club del cual se ha declarado hincha.

Debut de Sporting Cristal en la Liga 1 2026

Recordemos que el cuadro de Paulo Autuori visitará a Deportivo Garcilaso el próximo domingo 1 de febrero, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso será a las 13.00 horas de Perú y la transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX en Movistar Deportes para todo el territorio nacional.