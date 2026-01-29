0
LO ÚLTIMO
Mano Menezes es el nuevo DT de la selección peruana

DT de 2 de Mayo da firme mensaje tras separación de Peña y Zambrano en Alianza Lima: "Hablamos mucho"

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, alista su partido ante Alianza Lima por Copa Libertadores, por lo que sorprendió al referirse a Carlos Zambrano y Sergio Peña.

Diego Medina
DT de 2 de Mayo se refirió a Carlos Zambrano y Sergio Peña en Alianza Lima.
DT de 2 de Mayo se refirió a Carlos Zambrano y Sergio Peña en Alianza Lima. | Foto: Facebook 2 de Mayo | Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima no solo tiene en mente un gran inicio en la Liga 1 2026, sino que cerca a su primer encuentro del Torneo Apertura está su debut en Copa Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay. Justamente, el estratega del combinado 'Gallo Norteño' dio una breve entrevista en el que no solo se refirió al aspecto deportivo al tener como rival a los blanquiazules, sino que mencionó a los futbolistas Carlos Zambrano y Sergio Peña tras ser separados del primer equipo.

Esteban Pavez llegó al Perú para firmar con Alianza Lima.

PUEDES VER: Esteban Pavez llegó al Perú y sorprende con firme comentario de Matute: "Era muy…"

DT de 2 de Mayo se refirió a Carlos Zambrano y Sergio Peña de Alianza Lima

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dio una entrevista al programa "Exitosa Deportes" para referirse a cómo viene trabajando el equipo en su afán de dar un gran paso en la Copa Libertadores. Sin embargo, reveló que estuvieron observando que había jugadores de gran pie como Sergio Peña, pero que finalmente terminó siendo separado. Asimismo, destacó a Carlos Zambrano por su solvencia en defensa, pero que también tuvo el mismo destino que el volante en mención.

Fuera de ello, Ledesma sabe de las fortalezas que tiene el cuadro 'íntimo' a pesar tener tres jugadores separados del primer equipo. Mencionó a Luis Advíncula y al deseo de jugadores que tienen por disputar este tipo de certámenes como la Copa Libertadores. De momento, el estratega se mentalizará en la liga local y luego concentrará esfuerzos para el choque ante los 'victorianos'.

"Gente de muy buen pie, hablamos mucho de Peña, pero fue separado del plantel, estaba Zambrano que creo fue separado del plantel. Tiene jugadores de selección y les motiva jugar este tipo de partidos como Copa Libertadores. Tienen otra manera de ver", declaró el DT de 2 de Mayo al programa "Exitosa Deportes".

¿Cuándo juega 2 de Mayo vs Alianza Lima?

El partido entre 2 de Mayo vs Alianza Lima se jugará el próximo miércoles 4 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Dejó Universitario y ahora está ilusionado de jugar en Alianza Lima este 2026: "Muy enfocado"

  2. Dejó Alianza Lima y ahora mostró su amor por Universitario: "El club más grande del país"

  3. Prensa brasileña reaccionó tras confirmarse a Mano Menezes como DT de Perú: "Decepcionante..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano