River Plate vs Aldosivi EN VIVO: fecha, hora y canal por la Liga Profesional de Argentina 2026

River Plate vs Aldosivi EN VIVO protagonizarán un emocionante encuentro por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina 2026 este sábado 25 de abril en el Más Monumental de Buenos Aires desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de este enfrentamiento.

River Plate vs Aldosivi: ¿cómo llegan ambos equipos?

River Plate llega a este partido muy golpeado, pues viene de perder el Superclásico ante Boca Juniors por la mínima diferencia. Primera derrota de la era Coudet, quien llegó a sumar hasta seis victorias consecutivas entre fútbol argentino y Copa Sudamericana. En la previa de este choque, el Millonario está ubicado en la segunda casilla del grupo B con 26 unidades, cuatro menos que el líder Independiente Rivadavia.

Aldosivi, por su parte, no la viene pasando bien en el torneo argentino, pues tras 14 fechas jugadas, no ha conseguido ninguna victoria, ha sumado siete empates y siete derrotas, ubicándose en el puesto 14 con tan solo siete unidades. Además, de los últimos cinco enfrentamientos ante River Plate, no han podido sacar ningún resultado positivo y hasta llegaron a comerse seis goles en una oportunidad.

River Plate ha sumado una derrota con 'Chacho' Coudet como DT.

¿Cuándo juegan River Plate vs Aldosivi por la Liga Profesional de Argentina?

River Plate vs Aldosivi se enfrentarán por la fecha 16 del Torneo Apertura este sábado 25 de abril en el Más Monumental de Buenos Aires.

¿A qué hora juegan River Plate vs Aldosivi por la Liga Profesional de Argentina?

El duelo entre River Plate vs Aldosivi por la Liga Profesional de Argentina está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver River Plate vs Aldosivi por la Liga Profesional de Argentina?

La transmisión del River Plate vs Aldosivi por el Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica. Mientras que en Argentina podrá verse vía TNT Sports y Max.

River Plate vs Aldosivi: cuotas y pronósticos

River Plate Empate Aldosivi Betsson 1.33 4.60 10.50 Betano 1.34 4.75 11.00 Bet365 1.30 4.50 11.00 Coolbet 1.33 4.75 11.00 Doradobet 1.40 4.33 11.00

River Plate vs Aldosivi: árbitros del partido

Árbitro principal: Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez Asistente 1: Diego Bonfá

Diego Bonfá Asistente 2: Adrián Delbarba

Adrián Delbarba Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

Nicolás Lamolina AVAR: Lucas Comesaña.

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