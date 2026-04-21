ALERTA DE VIAJE para ciudadanos y extranjeros: EE. UU. PROHIBIRÁ entrada y salida del país incluso con pasaporte vigente si no se cumple esta CONDICIÓN

Viajar a Estados Unidos implica más que tener un pasaporte vigente. En los últimos años, las autoridades federales han reforzado los controles migratorios y advierten que la validez del documento no es suficiente si no cumple con requisitos adicionales, como su buen estado físico o la vigencia mínima exigida por el país de destino. En este contexto, ciudadanos estadounidenses, personas naturalizadas y visitantes deben revisar cuidadosamente sus documentos antes de viajar, ya que podrían enfrentar restricciones por parte de las aerolíneas o en los puntos de control fronterizo.

Las autoridades y aerolíneas exigen cumplir requisitos de pasaporte para evitar inconvenientes.

EE. UU. prohibirá la entrada y salida del país incluso con pasaporte vigente si no se cumple esta condición

Las normas migratorias en Estados Unidos establecen que el pasaporte debe estar vigente y en condiciones óptimas para ser aceptado por las autoridades. En el caso de ciudadanos naturalizados, la recomendación es ingresar y salir del país utilizando el pasaporte estadounidense, sin importar si poseen otra nacionalidad.

Sin embargo, uno de los puntos más críticos es el estado físico del documento. De acuerdo con la U.S. Customs and Border Protection (CBP), los viajeros deben portar documentos válidos y en buen estado, ya que los pasaportes deteriorados, con páginas rotas, manchas severas o daños visibles, pueden ser rechazados en los controles migratorios o por las aerolíneas antes del embarque. Este detalle suele pasar desapercibido, pero puede generar demoras, inspecciones adicionales o incluso la imposibilidad de viajar.

Otro punto clave al viajar a Estados Unidos es la conocida “regla de los seis meses”, una de las más consultadas por viajeros internacionales. El portal oficial USAGov advierte textualmente: "Algunos países y aerolíneas podrían negarle la entrada si su pasaporte vence en menos de 6 meses".

En la práctica, Estados Unidos y varias aerolíneas utilizan como referencia que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia posterior a la fecha prevista de viaje. Esto significa que, aunque el documento esté técnicamente válido, puede no ser aceptado si está próximo a vencer.

Países exentos de la "regla de los seis meses" para viajar a Estados Unidos

La CBP también mantiene actualizaciones sobre los países exentos de esta regla, pero en la mayoría de los casos se recomienda cumplir con el estándar de los seis meses para evitar problemas en el ingreso o la salida del país. Entre los países mencionados en las listas de exención se encuentran:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

En estos casos, los viajeros solo necesitan un pasaporte vigente durante su estadía, aunque las aerolíneas pueden aplicar criterios más estrictos.

Vigencia del pasaporte en Estados Unidos: lo que debes saber antes de viajar

En cuanto a la duración de los documentos, la normativa estadounidense establece que:

Los pasaportes de adultos tienen una vigencia de hasta 10 años.

En el caso de menores de 16 años, el pasaporte tiene una validez de 5 años y no es renovable, sino que debe tramitarse nuevamente.

Estas reglas forman parte de los lineamientos oficiales de documentación de viaje en Estados Unidos, por lo que mantener el pasaporte actualizado y en buen estado es fundamental para evitar contratiempos migratorios.