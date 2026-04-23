ALERTA ROJA en estacionamiento de un Walmart en Miami Gardens: lo que empezó como una reunión "para discutir problemas de pareja" terminó en VIOLENTO CRIMEN

Una reunión nocturna en el estacionamiento de un supermercado Walmart en Miami Gardens terminó en un violento episodio que dejó a dos mujeres heridas y a una sospechosa enfrentando múltiples cargos graves en Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, el encuentro ocurrió en un Walmart en EE. UU. y escaló rápidamente hasta convertirse en un caso de agresión con arma y atropello intencional.

La policía arrestó el miércoles a Latoya Denise Jones, acusada de cinco delitos graves.

¿Qué ocurrió en el estacionamiento de un Walmart en Miami Gardens?

Según informó el medio WPLG Local 10, todo comenzó alrededor de las 12:30 de la madrugada del 5 de abril frente al Walmart Supercenter ubicado en Miami Gardens, Florida. La sospechosa, identificada como Latoya Denise Jones, de 37 años y residente de Hallandale Beach, acudió al lugar para reunirse con dos mujeres y abordar "problemas de pareja en curso".

La Policía de Miami Gardens aseguró que la mujer se encontraba "visiblemente enfadada y agitada" durante el encuentro. Las autoridades señalaron que Jones sacó un arma de fuego de su automóvil, apuntó contra las víctimas y las amenazó mientras ambas retrocedían para alejarse del peligro. En medio de la tensión, una de las mujeres dejó caer su teléfono celular. Según el reporte policial, Jones recogió el iPhone mientras seguía armada, por lo que posteriormente fue acusada de robo a mano armada.

La situación se volvió aún más grave cuando, de acuerdo con los investigadores, la sospechosa subió nuevamente a su vehículo y condujo directamente contra las dos mujeres, atropellándolas antes de escapar del lugar. Una de las víctimas sufrió una fractura en la pierna y la otra presentó lesiones en la misma zona. Ambas fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica. Según citó WPLG Local 10, las autoridades sostienen que la acusada habría actuado de manera intencional.

Arresto de la sospechosa tras un ataque violento en Walmart, EE. UU.

Las autoridades de Miami Gardens indicaron que las grabaciones captadas por cámaras de seguridad y teléfonos móviles permitieron identificar claramente a la sospechosa. La policía entrevistó a Jones días después del incidente, aunque, según los investigadores, esta decidió no colaborar con los detectives.

Finalmente, la mujer fue arrestada y ahora enfrenta cinco delitos graves en Estados Unidos. Entre los cargos figuran agresión agravada con arma mortal, agresión agravada con intención de cometer un delito grave y robo a mano armada. De acuerdo con registros judiciales citados por WPLG Local 10, la acusada permanece detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight mientras se determina el monto de su fianza.