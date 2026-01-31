Alan Cantero dio tajante respuesta sobre la situación de Zambrano, Trauco y Peña tras triunfo de Alianza

Durante los últimos días, Alianza Lima ha estado en el foco de la tormenta debido a la denuncia que recibieron Zambrano, Trauco y Peña por una joven argentina de 22 años. Tras ello, el club decidió separarlos del plantel y a día de hoy no se sabe si volverán a sus labores. En ese sentido, luego del triunfo ante Sport Huancayo, se le preguntó a Alan Cantero sobre la situación de los jugadores y el argentino dejó una clara respuesta.

Alianza Lima empezó la Liga 1 2026 con una victoria súper importante para sumar tres valiosos puntos antes de su viaje a Paraguay para enfrentar a 2 de Mayo por la fase clasificatoria de la Copa Libertadores. Con goles de Alan Cantero y Paolo Guerrero, el elenco blanquiazul selló un triunfo con el que dan inicio a la era de Pablo Guede.

Alan Cantero dio tajante respuesta sobre Zambrano, Trauco y Peña

Dentro de todo lo que se ha vivido en los últimos días en Alianza Lima, Alan Cantero ha demostrado ser una de las figuras del equipo y con su gol de tiro libre lograron llevarse un triunfo importante en el campeonato nacional. Por ello, también se le consultó sobre el caso de la denuncia sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

"Eso no importa, no le damos bola. Sabemos que la gente está con nosotros y nosotros estamos todos juntos. Todos estamos por el mismo objetivo que es lo mejor para Alianza Lima", señaló Cantero demostrando que el plantel está enfocado en conseguir los triunfos necesarios para dejar en alto el nombre del club.

(Video: Gerson Cuba)

Asimismo, el argentino también aseguró que si bien la victoria viene bien para el inicio de la Liga 1, ahora deben pasar la página y centrarse en superar la llave ante 2 de Mayo en el partido de ida que se jugará en Paraguay.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima disputará su encuentro ante 2 de Mayo de Paraguay el 4 de febrero. El partido está programado para jugarse desde las 19:30 y la vuelta será el 11 de febrero en Matute.