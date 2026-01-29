ADT sufrirá la baja de 3 jugadores para el partido ante Universitario por el Torneo Apertura

Universitario de Deportes se enfrentará a ADT por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, previo al gran encuentro, desde el Estadio Monumental informaron que el cuadro tarmeño sufrió la baja de 3 futbolistas, por lo que se perderán el partido con el cuadro merengue. Te contamos los detalles.

La gran noticia que recibió Universitario para enfrentar a ADT por el Torneo Apertura

Según el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León de L1MAX, ADT no podrá contar con tres jugadores para enfrentar a Universitario en la fecha 1 del Apertura.

El comunicador informó que Joao Rojas y Jair Reyes no podrán ser utilizados en esta jornada debido a que fueron expulsados durante su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Además, debido a temas contractuales, Nicolás Réngifo, quien pertenece a Universitario de Deportes, no puede disputar un partido oficial contra su club.

ADT sufrirá la baja de 3 futbolistas para enfrentar a Universitario.

"ADT tiene 3 bajas ante Universitario: Dos expulsados, Joao Rojas y Jair Reyes, ante Comerciantes Unidos por la fecha 19 del Clausura de la Liga 1 2025. Uno por una cláusula del préstamo: Nicolás Rengifo", explicó el periodista en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El importante jugador que fue convocado por ADT para jugar ante Universitario

Por otro lado, la Asociación Deportiva Tarma no solo cuenta con malas noticias, ya que el mismo Ernesto Jerónimo Macedo León informó que Víctor Cedrón será convocado para este gran duelo ante Universitario.

Universitario vs ADT: Fecha y hora por Torneo Apertura

Universitario de Deportes se enfrentará a ADT el domingo 1 de febrero de 2026 a las 18:00 (hora Perú) por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate.