- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Selección peruana
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Guillermo Viscarra dio importante advertencia a los equipos de la Liga 1 sobre Huancayo: "Es..."
Alianza Lima logró una gran victoria ante Sport Huancayo y desde su tribuna lanzó un firme mensaje a los demás clubes que visitarán la ciudad huancaína.
Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1, celebrado en el Estadio IPD Huancayo. Después del partido, Guillermo Viscarra fue entrevistado sobre el encuentro y emitió un comentario contundente dirigido a los demás equipos del campeonato peruano.
PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea, ex Alianza Lima, rompe el mercado y avanza su fichaje a club campeón
Guillermo Viscarra dio fuerte mensaje a los clubes de la Liga 1 tras vencer a Sport Huancayo
En la conversación con L1MAX, el arquero boliviano Viscarra fue consultado sobre qué tan difícil fue jugar en la altura ante Sport Huancayo y cómo lograron ganar el encuentro.
Guillermo Viscarra explicó que si bien lograron vencer al cuadro de la 'Ciudad de la Incontrastable', no fue tan fácil lograr ganar en un escenario tan difícil como el Estadio IPD de Huancayo, por lo que advirtió a los otros clubes de la Liga 1.
Video: L1MAX
"Sabemos que es una cancha difícil. Sport Huancayo se reforzó bien y para los rivales será complicado llevarse los puntos de acá, por lo que el triunfo es muy valioso para nosotros", mencionó en primera instancia.
Luego, agregó que el equipo que colocó Pablo Guede en el encuentro logró realizar un gran partido para controlar el desarrollo del encuentro y así obtener la victoria.
"Nos podríamos haber acomodado mejor si no nos hubieran anotado sobre el final del primer tiempo, pero salimos con amor propio en la segunda mitad para poder asegurar los tres puntos", concluyó.
Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo
Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, celebrado en el Estadio IPD Huancayo. Los goles fueron anotados por Paolo Guerrero a los 36 minutos del primer tiempo y un tanto agónico de Alan Cantero al minuto 90.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90