0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo por la Liga 1

Guillermo Viscarra dio importante advertencia a los equipos de la Liga 1 sobre Huancayo: "Es..."

Alianza Lima logró una gran victoria ante Sport Huancayo y desde su tribuna lanzó un firme mensaje a los demás clubes que visitarán la ciudad huancaína.

Luis Blancas
Guillermo Viscarra dio fuerte advertencia a los clubes de la Liga 1 tras vencer a Sport Huancayo
Guillermo Viscarra dio fuerte advertencia a los clubes de la Liga 1 tras vencer a Sport Huancayo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga 1, celebrado en el Estadio IPD Huancayo. Después del partido, Guillermo Viscarra fue entrevistado sobre el encuentro y emitió un comentario contundente dirigido a los demás equipos del campeonato peruano.

Juan Pablo Goicochea, exjugador de Alianza Lima, cerca de fichar por club campeón

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea, ex Alianza Lima, rompe el mercado y avanza su fichaje a club campeón

Guillermo Viscarra dio fuerte mensaje a los clubes de la Liga 1 tras vencer a Sport Huancayo

En la conversación con L1MAX, el arquero boliviano Viscarra fue consultado sobre qué tan difícil fue jugar en la altura ante Sport Huancayo y cómo lograron ganar el encuentro.

Guillermo Viscarra explicó que si bien lograron vencer al cuadro de la 'Ciudad de la Incontrastable', no fue tan fácil lograr ganar en un escenario tan difícil como el Estadio IPD de Huancayo, por lo que advirtió a los otros clubes de la Liga 1.

Video: L1MAX

"Sabemos que es una cancha difícil. Sport Huancayo se reforzó bien y para los rivales será complicado llevarse los puntos de acá, por lo que el triunfo es muy valioso para nosotros", mencionó en primera instancia.

Luego, agregó que el equipo que colocó Pablo Guede en el encuentro logró realizar un gran partido para controlar el desarrollo del encuentro y así obtener la victoria.

"Nos podríamos haber acomodado mejor si no nos hubieran anotado sobre el final del primer tiempo, pero salimos con amor propio en la segunda mitad para poder asegurar los tres puntos", concluyó.

Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo

Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, celebrado en el Estadio IPD Huancayo. Los goles fueron anotados por Paolo Guerrero a los 36 minutos del primer tiempo y un tanto agónico de Alan Cantero al minuto 90.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Tiago Cantoro, ex Universitario, remece el mercado y firma por mítico club para el 2026: "Talento"

  2. Fue presentado en la 'Noche Crema' de Universitario y ahora jugará en mítico club: "Bienvenido"

  3. Alianza Lima logró un triunfo agónico ante Sport Huancayo en el inicio del Torneo Apertura 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano