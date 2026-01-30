Administrador de Alianza dio firme comentario sobre la no transmisión del partido ante Huancayo

Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, su enfrentamiento no fue transmitido a nivel nacional por la señal de L1MAX. Esto se debió a que la empresa matriz, 1190 Sports, mantiene una deuda con el equipo huancaíno y, desde su localía, no permitió que las cámaras ingresaran al recinto deportivo. Ante ello, Fernando Cabada, administrador íntimo, dio un firme comentario.

En su llegada al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Cabada, administrador de Alianza, fue consultado sobre varios temas que abarcan el partido entre el cuadro blanquiazul y Sport Huancayo.

Una de las preguntas es sobre qué opinión merece el hecho de que el duelo entre los de La Victoria y los huancaínos no se haya transmitido por la señal de L1MAX debido a problemas de pago por parte de 1990 Sports.

Video: Jax Latin Media

En la respuesta de Fernando Cabada, se dejó en claro que no desea comentar directamente al respecto, pero mencionó que entre el viernes 30 y el sábado 31 habrán novedades.

"Es un tema que por ahora no voy a comentar, pero entiendo que habrá noticias entre hoy y mañana", mencionó el gerente del equipo blanquiazul frente a las cámaras de Jax Latin Media.

¿Por qué L1MAX no transmitió el duelo de Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Sport Huancayo tomó la radical decisión de no permitir el ingreso de las cámaras de L1MAX al Estadio IPD de Huancayo, debido a que 1990 Sports mantiene una deuda con el club por los últimos meses del 2025.

Esta medida del cuadro huancaíno generó que la transmisión del duelo ante Alianza Lima no se lograra presenciar en la televisora ya anunciada, dejando así en evidencia un momento muy polémico.